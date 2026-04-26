Incendio in rimessa e furto di trattori: notte intensa per i Carabinieri di Frosinone

Nella serata del 25 aprile, i Carabinieri sono intervenuti ad Amaseno per un incendio in una rimessa, probabilmente causato da un corto circuito, e a Giuliano di Roma per il furto di due trattori da un'azienda agricola dismessa. Indagini in corso.

Nella serata di sabato 25 aprile, i carabinieri della Stazione di Amaseno sono stati chiamati a intervenire in via Vallefratta a seguito di una segnalazione di incendio proveniente da una rimessa adiacente a un’abitazione privata.

L'allarme è scattato intorno alle ore 23:30, mobilitando immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco che si è prontamente recata sul posto per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, evitando che l'incendio si propagasse all'abitazione principale, preservando così l'incolumità degli occupanti e limitando i danni strutturali.

Le prime indagini, condotte dai militari dell'Arma in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno ipotizzato come causa scatenante del rogo un corto circuito originatosi da un quad, veicolo a quattro ruote non stradale, custodito all'interno della rimessa. Le fiamme, alimentate probabilmente da materiali infiammabili presenti nel garage, si sono rapidamente estese, danneggiando un secondo quad e una serie di mezzi e attrezzi agricoli di proprietà del residente.

Nonostante la gravità dell'evento, fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati, e l'abitazione non ha subito danni diretti dall'incendio, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La rimessa, tuttavia, ha subito danni significativi, rendendo inutilizzabili i mezzi e gli attrezzi agricoli contenuti al suo interno. Le indagini sono ancora in corso per accertare con precisione le dinamiche dell'incendio e valutare l'entità complessiva dei danni subiti.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i resti del quad sospettato di aver causato il corto circuito, al fine di ricostruire l'accaduto in modo dettagliato e completo. L'episodio sottolinea l'importanza di una corretta manutenzione degli impianti elettrici e di un'attenta sorveglianza dei veicoli a motore custoditi in ambienti chiusi, per prevenire il rischio di incendi e garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Parallelamente all'intervento ad Amaseno, nella stessa serata del 25 aprile, i carabinieri della Stazione di Giuliano di Roma sono stati chiamati a indagare su un furto avvenuto in un’azienda agricola situata in via Porcini. La denuncia, presentata dai proprietari dell'azienda, ha riguardato la sparizione di due trattori gommati, mezzi essenziali per le attività agricole.

Secondo la ricostruzione degli eventi, i malviventi, in un periodo di tempo ancora imprecisato, si sono introdotti nell'azienda agricola dopo aver tagliato la rete di recinzione perimetrale. L'azienda, attualmente dismessa, risultava priva di sistemi di sorveglianza attivi, facilitando l'azione dei ladri. Una volta all'interno, i criminali hanno rubato due trattori Fiat, nello specifico un modello 80/66 e un modello 55/66, entrambi di colore rosso e in perfette condizioni di funzionamento.

Il furto ha rappresentato un duro colpo per i proprietari dell'azienda, che avevano intenzione di riavviare l'attività in futuro. I trattori rubati, oltre al valore economico, rappresentavano un investimento significativo e un elemento fondamentale per la ripresa produttiva. I carabinieri di Giuliano di Roma hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce lasciate dai ladri sul luogo del furto.

Le indagini sono condotte in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Frosinone, che ha messo a disposizione risorse e competenze specialistiche per accelerare le ricerche e identificare i responsabili del furto. Si stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone limitrofe, alla ricerca di elementi utili per risalire ai malviventi e al loro veicolo di fuga.

L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle aziende agricole, soprattutto quelle situate in zone isolate e prive di adeguati sistemi di protezione. È fondamentale rafforzare i controlli sul territorio e promuovere l'adozione di misure preventive, come l'installazione di sistemi di allarme e la collaborazione con le forze dell'ordine, per contrastare il fenomeno dei furti e tutelare le attività produttive. Le due vicende, seppur distinte, evidenziano la costante attività di vigilanza e intervento dei carabinieri sul territorio della provincia di Frosinone.

L'incendio ad Amaseno ha richiesto un intervento tempestivo per prevenire danni maggiori e garantire la sicurezza dei cittadini, mentre il furto a Giuliano di Roma ha messo in luce la necessità di rafforzare la sicurezza delle aziende agricole e contrastare il fenomeno della criminalità predatoria. Le indagini in corso, condotte con professionalità e determinazione dai carabinieri, mirano a individuare i responsabili di entrambi gli episodi e a consegnarli alla giustizia.

È importante sottolineare l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini, che attraverso la segnalazione di situazioni sospette e la fornitura di informazioni utili, possono contribuire a prevenire e reprimere i reati. La sicurezza del territorio è una responsabilità condivisa, che richiede l'impegno di tutti. I carabinieri, in questo contesto, svolgono un ruolo fondamentale, garantendo un servizio di prossimità e un costante presidio del territorio.

L'attenzione delle forze dell'ordine è rivolta non solo alla repressione dei reati, ma anche alla prevenzione, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza. L'obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro e sereno, in cui i cittadini possano vivere e lavorare in tranquillità. Si raccomanda, pertanto, di segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta o comportamento anomalo, contribuendo così a rafforzare la sicurezza del territorio e a tutelare i propri beni e la propria incolumità





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