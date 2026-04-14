Incendio in Svizzera: Svolta nell'inchiesta, coinvolti sindaco e funzionari. Indagini si incrociano, nuove speranze dalla ricerca sul cancro.

Le indagini sull'incendio che ha causato la morte di sei giovani italiani si intensificano, con il coinvolgimento di figure politiche e amministrative svizzere. Parallelamente, un farmaco sperimentale per il glioma maligno ottiene importanti riconoscimenti dalla Fda.

Le indagini sull'incendio che ha causato la morte di sei giovani italiani prendono una svolta significativa, con l'apertura del fronte investigativo italiano e l'implicazione diretta di figure politiche e amministrative svizzere. Il procuratore capo della Procura di Roma coordina le indagini, che ipotizzano gravi reati come disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime, aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In questa fase iniziale, non sono previsti interrogatori immediati nella capitale, ma le indagini procedono a ritmo serrato, incrociandosi con quelle della magistratura svizzera.

Il sindaco, interrogato, ha ammesso di non essere a conoscenza delle criticità nei controlli di sicurezza, una dichiarazione che contrasta con quanto emerso dalle audizioni dei funzionari comunali, i quali avevano evidenziato carenze strutturali e di personale che impedivano verifiche regolari. In particolare, il locale Le Constellation non sarebbe stato sottoposto ad alcun controllo antincendio dal 2019, un dato cruciale per l'inchiesta. Il sindaco Féraud, che aveva dichiarato immediatamente dopo l'incendio che il bar non veniva controllato da cinque anni, si è detto “scioccato” nell’apprendere, solo dopo la tragedia, di tali criticità. Nonostante un audit comunale del 2023 avesse segnalato carenze strutturali, non sono state adottate misure correttive, ritenute non rilevanti.

L'interrogatorio, durato diverse ore e svolto in una maxi aula universitaria a Sion, ha visto la partecipazione di decine di legali delle parti civili e segna una svolta, coinvolgendo direttamente il livello politico-amministrativo elvetico. Oltre al sindaco, sono indagati anche sei funzionari dell'ufficio sicurezza comunale, mentre resta centrale la posizione dei coniugi Moretti, già iscritti nel registro degli indagati anche in Svizzera. I legali delle parti civili delineano un quadro di “”, con competenze delegate a organismi intercomunali e l’assenza di una commissione antincendio interna, una scelta che potrebbe aprire ulteriori profili di responsabilità anche a livello cantonale.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa della Procura di Roma, che procede per i reati più gravi, ipotizzando violazioni delle norme di sicurezza che avrebbero contribuito al disastro. Le indagini italiane e svizzere sono destinate a incrociarsi, con l'obiettivo di fare luce sulle responsabilità e sulle dinamiche che hanno portato alla tragica perdita di vite umane.

Altrove, la premier, dopo anni di sostegno a Tel Aviv, mette per la prima volta un freno al memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Israele. Contemporaneamente, una notizia positiva arriva dal mondo della ricerca scientifica: un farmaco sperimentale per il glioma maligno, un tumore cerebrale aggressivo, sviluppato dall'azienda marchigiana Acom, ha ottenuto la Orphan Drug Designation dalla Fda, aprendo la strada a nuove speranze per i pazienti affetti da questa rara patologia. Il farmaco, basato sull'isotopo del rame-64, inizialmente concepito come strumento diagnostico, ha dimostrato potenzialità terapeutiche, con applicazioni sperimentali in fase di avanzamento. La sua particolare meccanica d'azione potrebbe aprirgli le porte anche per altre tipologie tumorali.

In sintesi, le indagini sul rogo si intensificano, emergono responsabilità e criticità, mentre la ricerca scientifica avanza con la speranza di nuove cure per malattie gravi





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