Incendio in un appartamento a Ferentino: quattro gattini morti e tre cani salvati

Un incendio divampato in un appartamento a Sant'Agata, Ferentino, ha causato la morte di quattro gattini e il salvataggio di tre cani. La proprietaria, una donna amante degli animali, era assente al momento del rogo. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio.

Un devastante incendio è divampato ieri sera, intorno alle 19:00, in un appartamento situato all'ultimo piano di un edificio nel cuore di Sant'Agata, a Ferentino .

Le indagini per accertare le cause del rogo sono state avviate immediatamente dai carabinieri, che stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime testimonianze raccolte tra i residenti, la proprietaria dell'abitazione, una donna nota in zona per la sua passione per gli animali, aveva lasciato la casa poco prima dell'incidente per partecipare alla messa in onore del patrono Sant'Ambrogio, lasciando al suo interno diversi cani e gatti.

La situazione è degenerata rapidamente quando i vigili urbani, notando del fumo provenire dall'appartamento, hanno dato l'allarme. Nonostante i ripetuti tentativi di contattare la proprietaria, che si trovava ancora fuori casa, le autorità hanno deciso di intervenire con urgenza, coinvolgendo carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri, supportate da un'autoscala per raggiungere l'ultimo piano dell'edificio.

In un gesto di coraggio, uno dei vigili urbani, assistito dai vigili del fuoco, è riuscito a penetrare nell'appartamento invaso dal fumo, salvando almeno tre cani. Purtroppo, quattro gattini non hanno avuto la stessa fortuna e sono morti a causa del fumo e delle fiamme che si erano rapidamente propagate. Nonostante l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, non è stato possibile evitare la tragica fine per gli animali.

Poco dopo, la proprietaria è stata rintracciata e informata dell'accaduto, crollando in un pianto disperato. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale hanno lavorato in sinergia per circoscrivere l'incendio e prevenire ulteriori danni, riuscendo a salvare l'appartamento, anche se i danni risultano comunque ingenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, causando gravi disagi alla viabilità della zona, con traffico bloccato e una folla di curiosi accorsi sul posto.

Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare, l'incendio potrebbe essere stato causato da una candela lasciata accesa prima di uscire di casa, che avrebbe innescato le fiamme a contatto con materiali infiammabili come carta e tessuti. Una serata che doveva essere di festa per la comunità si è trasformata in un momento di grande apprensione e dolore





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