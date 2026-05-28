Incendio in un collegio femminile in Kenya: almeno 15 vittime tra le studentesse

Un violento incendio divampato nel dormitorio della Utumishi Girls' Academy Senior School a Gilgil, Kenya, ha causato la morte di almeno 15 studentesse e numerosi feriti. Le autorità indagano sulle cause del rogo, in un Paese con una triste storia di incendi nelle scuole, spesso legati a protesta contro le dure condizioni di vita.

Un incendio devastante ha colpito durante la notte il dormitorio della Utumishi Girls' Academy Senior School, una scuola femminile situata a Gilgil , nella contea di Nakuru, nella Rift Valley keniana.

La tragedia, avvenuta a maggio 2025, ha provocato la morte di almeno quindici studentesse e ha ferito un numero non ancora definito di altre ragazze. Le autorità locali, interventi tempestivamente sul luogo, hanno confermato la portata della tragedia e hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Il sovraintendente Masoud Mwinyi, comandante di polizia della zona, ha riferito che circa cinquanta agenti stanno setacciando i dintorni della scuola per rintracciare eventuali studentesse fuggite durante l'emergenza.

Il filmato diffuso dai media locali, come Citizen Television, mostrava finestre con vetri infranti e pareti annerite dal fumo, testimonianza della violenza dell'incendio. L'edificio, adibito a dormitorio, era completamente devastato dalle fiamme. La comunità locale è stata scossa dall'evento, con genitori e residenti accorsi in massa per assistere alle operazioni di soccorso e offrire supporto.

Il governo keniano ha espresso profondo cordoglio per le vittime e ha promesso una indagine approfondita per determinare se il rogo sia stato causato da un incidente strutturale, da un malfunzionamento elettrico o da un atto doloso. Negli ultimi anni, il Kenya ha purtroppo registrato una lunga serie di incendi nelle scuole, spesso legati a proteste degli studenti contro condizioni di vita precarie e un regime disciplinare eccessivamente rigido.

I dati ufficiali del 2018 avevano già evidenziato oltre sessanta casi di incendio doloso nelle sole scuole secondarie pubbliche. Anche nel 2024, un altro rogo in un collegio primario nella contea di Nyeri aveva causato la morte di ventuno studenti, senza che ne fosse mai stata accertata con certezza l'origine.

Questi episodi hanno sollevato un dibattito nazionale sulla sicurezza delle strutture scolastiche, sulla necessità di migliorare gli standard abitativi negli istituti a boarding e sulla gestione della disciplina da parte del personale docente e amministrativo. Esperti di psicologia scolastica e organizzazioni per i diritti dei minori hanno da tempo segnalato come la pressione psicologica, le punizioni corporali e la scarsa supervisione possano generare atti di vandalismo estremi, mettendo a rischio l'incolumità degli stessi studenti.

Le autorità educative sono state quindi chiamate a rivedere le politiche di convivenza e a implementare misure di prevenzione, come l'installazione di sistemi di allarme antincendio e l'effettuazione di regolari esercitazioni di evacuazione. La comunità internazionale ha espresso solidarietà al Kenya in questa nuova tragedia, inviando messaggi di condoglianze e offrendo assistenza tecnica per le indagini. Il caso della Utumishi Girls' Academy rimane sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che non escludono alcuna pista.

La speranza è che questa ennesima tragedia possa finalmente tradursi in riforme concrete, per garantire che le scuole tornino ad essere luoghi sicuri di apprendimento e crescita, e non focolaio di pericoli





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