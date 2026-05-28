Incendio in un dormitorio in Kenya: almeno 10 studentesse morte

Un incendio notturno alla Utumishi Girls Academy di Nakuru, in Kenya, ha ucciso almeno 10 studentesse. Le autorità indagano sulle cause del rogo.

Un tragico incendio ha colpito nella notte la Utumishi Girls Academy, una scuola femminile situata nella regione centrale del Kenya , a Nakuru . Il rogo è divampato intorno all'una di notte, ora locale, nel dormitorio dell'istituto, causando la morte di almeno dieci studentesse.

Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco e agenti di polizia, sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in salvo le altre ragazze. Il comandante regionale della polizia, Samuel Ndanyi, ha confermato il bilancio provvisorio ai media locali, mentre il funzionario di polizia della contea, Masoud Mwinyi, ha espresso il suo dolore davanti ai genitori radunati all'esterno della scuola, visibilmente scossi dalla tragedia.

'È una situazione angosciante e triste', ha dichiarato Mwinyi, mentre le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio, ancora sconosciute. La scuola, situata a circa 150 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi, è una delle tante strutture educative che in Kenya ospitano studenti in dormitori spesso affollati e con misure di sicurezza antincendio carenti. Negli ultimi anni, il paese ha registrato diversi incendi in contesti scolastici, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla prontezza delle emergenze.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la giornata, con i soccorritori che hanno setacciato i resti del dormitorio alla ricerca di eventuali altre vittime. Nel frattempo, le autorità locali hanno dichiarato il lutto e promesso un'indagine approfondita per fare luce sull'accaduto. La comunità di Nakuru è scesa in strada per esprimere solidarietà alle famiglie colpite, mentre il governo centrale ha annunciato l'invio di una task force per valutare la sicurezza degli edifici scolastici nella regione.

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare gli standard di sicurezza nelle scuole kenyote, dove spesso le strutture sono obsolete e prive di sistemi antincendio adeguati. Molte organizzazioni non governative hanno già offerto supporto psicologico e materiale alle famiglie delle vittime. La notizia ha suscitato forte commozione in tutto il paese, con messaggi di cordoglio da parte di personalità politiche e religiose.

Il presidente del Kenya ha espresso le sue condoglianze, sottolineando l'importanza di garantire la protezione dei giovani nelle istituzioni educative. Intanto, gli investigatori stanno esaminando le possibili cause del rogo, tra cui un cortocircuito o un uso improprio di apparecchi elettrici. Non si esclude l'ipotesi di un atto doloso, ma al momento non ci sono prove in tal senso. La scuola ha annunciato la sospensione delle attività didattiche fino a nuovo ordine, mentre si organizzano i funerali delle studentesse decedute.

Questa ennesima tragedia rappresenta un duro colpo per il sistema scolastico keniota, già messo a dura prova da anni di sottofinanziamento e negligenza





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