Incendio in una fabbrica di Hanwha Aerospace: almeno due morti e due feriti

Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una fabbrica gestita dalla sudcoreana Hanwha Aerospace nella città di Daejeon. Il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha chiesto la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e l'apertura di un'indagine.

Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una fabbrica gestita dalla sudcoreana Hanwha Aerospace nella città di Daejeon .

I vigili del fuoco sono stati inviati sul posto e la società ha dichiarato di stare indagando sulla situazione. Il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha chiesto la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e l'apertura di un'indagine. L'incendio è scoppiato nella giornata di lunedì e le autorità stanno ancora indagando sulle cause del fuoco





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