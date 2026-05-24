Incendio in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto

Una describing the news text with details about the fire incident at the supermarket on Via Don Ernesto Bordignon in Castelfranco Veneto, including the causes of the fire and the emergency responses.

incendio è divampato fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto, Treviso, questa notte, domenica 24 maggio, all'1.45 circa. Il rogo ha avuto origine da un'area competições una pensilina e le fiamme hanno raggiunto due furgoni, il tetto e il magazzino esterno.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna, Treviso e una squadra del distaccamento di Cittadella e i carabinieri di Castelfranco per tutti i rilievi del caso. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascost





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