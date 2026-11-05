Incendio mortale a Brooklyn: sei morti e sette feriti

Un devastante rogo a Sunset Park, Brooklyn, ha ucciso sei persone e ferite sette tra cui vigili del fuoco. Le indagini verificano il ruolo di una batteria al litio.

Un incendio di immense proporzioni ha devastato un edificio residenziale a due piani nel quartiere di Sunset Park, a Brooklyn, nella notte di giovedì cinque novembre. L'incendio mortale ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre sette individui, tra cui tre membri del corpo dei vigili del fuoco intervenuti per il soccorso. Il bilancio finale è stato confermato dal dipartimento dei vigili del fuoco della città di New York, che ha dettagliato le gravissime conseguenze della tragedia verificatasi nelle prime ore del mattino.

Intervento massiccio delle forze dell'emergenza

Le operazioni di soccorso hanno mobilitato un numero eccezionale di operatori sul luogo del sinistro. Sono intervenuti complessivamente 231 soccorritori, di cui 200 vigili del fuoco e il restante personale medico per le emergenze. La rapidità dell'intervento è stata evidente, con i soccorsi sul posto in meno di quattro minuti dal primo allarme. Nonostante la tempestività, le fiamme avevano già avvolto completamente ogni piano dell'abitazione, trasformando l'edificio in uno scheletro carbonizzato prima che potessero essere posti sotto controllo.

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Indagini sull'origine e il ruolo della batteria

Al momento attuale, le cause esatte dell'incendio non sono state ancora accertate e le indagini sono attivamente in corso. Gli investigatori dei vigili del fuoco stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'accaduto. È stato rinvenuto un reperto chiave sul luogo, ovvero una batteria agli ioni di litio, sebbene non sia ancora chiaro se vi sia un nesso diretto con l'origine del rogo. Le autorità stanno valutando tutti gli scenari possibili senza ancora fare nomi o attribuzioni definitive.

Dichiarazioni del comandante delle operazioni antincendio

Kevin Woods, capo delle operazioni antincendio, ha fornito un resoconto dettagliato della gravità della situazione durante una conferenza stampa improvvisata vicina alle macerie. Ha dichiarato che al loro arrivo le fiamme avevano già invaso ogni livello dell'edificio, con il fuoco che fuoriusciva da ogni finestra e li accoglieva sulla soglia d'ingresso. La visibilità era quasi nulla e il calore era insostenibile, rendendo l'ingresso dell'abitazione estremamente pericoloso per qualsiasi tentativo di soccorso immediato.

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Salvataggi difficili e conseguenze per i residenti

Nonostante le condizioni estreme, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare quattro persone intrufolandosi in un ingresso sul retro dell'edificio. Due di questi sopravvissuti erano rimasti intrappolati dietro le grate di alcune finestre, da dove sono stati tratti in salvo con grande difficoltà. Le operazioni di spegnamento hanno richiesto tre ore di lavoro continuo per domare le fiamme, che hanno comunque incenerito tutto ciò che si trovava nell'edificio. A causa del crollo strutturale e dei danni, otto residenti della zona sono rimasti senza casa e sono stati urgentemente trasferiti in hotel per garantire loro un rifugio sicuro.

Posizione del sindaco e contesto recente

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha espresso il dolore della città definendo l'evento un rogo devastante. Ha sottolineato la necessità di molto tempo per elaborare il lutto e per riprendersi da un dolore così immenso per i vicini e la comunità. Mamdani ha annunciato la perdita di sei vite umane, tutte adulti, precisando che quattro persone erano già decedute all'arrivo dei soccorsi e altre due sono morte in ospedale. Infine, il sindaco ha ricordato un precedente incidente avvenuto lo scorso mese nel distretto del Bronx, dove quattro persone persero la vita a causa di un incendio iniziato da una batteria di una bicicletta elettrica, evidenziando la ricorrenza di questi pericolosi incidenti.