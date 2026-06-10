Incendio mortale a Hong Kong: sette imputati e due società accusate di omicidio colposo e frode

Il governo di Hong Kong ha annunciato accuse penali contro sette persone e due aziende in relazione all'incendio del complorso residenziale Wang Fuk Court del novembre 2025, costato la vita a 168 persone. Tra i reati contestati: omicidio colposo, associazione a delinquere, riciclaggio e frode fiscale. La più grande task force investigativa congiunta ha già arrestato 35 individui e le indagini proseguono.

Il 26 novembre 2025, un devastante incendio è scoppiato nel complesso residenziale Wang Fuk Court , nel quartiere Tai Po di Hong Kong, causando la morte di 168 persone e rendendo migliaia di residenti senzatetto.

Questo tragico evento è stato l'incendio più letale mai verificatosi nella città negli ultimi decenni. L'edificio era oggetto di lavori di ristrutturazione dal luglio 2024 e, al momento del rogo, le torri erano circondate da impalcature di bambù e coperte da una rete verde di protezione, elementi che potrebbero aver contribuito alla rapida propagazione delle fiamme. La gravità della tragedia ha spinto le autorità a un'indagine approfondita per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

La polizia di Hong Kong e la Independent Commission Against Corruption (ICAC) hannoTherefore, costituito la più grande task force investigativa congiunta degli ultimi anni, già responsabile dell'arresto di 35 persone. L'inchiesta ha preso in esame sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi, concentrandosi sul progetto di ristrutturazione e su possibili illeciti nella sua gestione. Mercoledì 10 giugno 2026, la procura ha formalizzato le accuse nei confronti di sette individui e due società, per un totale di 25 capi d'imputazione.

Tra le accuse figurano omicidio colposo, associazione a delinquere finalizzata alla frode, riciclaggio di denaro, tentativo di ostacolare la giustizia pubblica ed evasione fiscale. Le due società imputate sono la società di consulenza del progetto e l'appaltatore principale coinvolti nei lavori di ristrutturazione del Wang Fuk Court. Gli individui, tra cui i dirigenti di entrambe le aziende, hanno ricoperto ruoli vari all'interno del cantiere. Tutti sono stati comparsi in tribunale lo stesso pomeriggio.

Il governo di Hong Kong ha confermato che le indagini continuano e che i due procedimenti penali sono stati aggiornati al 2 settembre. La portata dell'incendio e il numero delle vittime hanno scosso l'opinione pubblica e posto sotto i riflettori le pratiche di sicurezza nei cantieri e la vigilanza sulle normative edilizie nella regione amministrativa speciale.

La comunità internazionale ha espresso cordoglio e attenzione verso lo svolgimento delle indagini, che mirano a fare piena luce su una tragedia considerata evitabile con il rispetto delle norme. La ricostruzione dei fatti include la verifica della conformità dei materiali utilizzati, la corretta gestione delle autorizzazioni e l'eventuale corruzione che potrebbe aver compromesso la sicurezza dei lavori.

L'incendio ha distrutto diverse unità abitative e causato un grave dolore alle famiglie delle vittime, molte delle quali erano anziani o residenti a lungo termine. Il complesso Wang Fuk Court era composto da edifici residenziali di medie dimensioni, tipici della zona di Tai Po. I soccorsi, intervenuti massicciamente, hanno lavorato per ore tra le macerie per spegnere le fiamme e recuperare i corpi. Le autorità sanitarie hanno acceso un codice rosso per gestire l'afflusso di feriti negli ospedali.

La vicenda giudiziaria rivestirà un'importanza cruciale per il futuro delle normative edilizie e anticorruzione a Hong Kong, con possibili implicazioni per l'industria delle costruzioni locale. Il governo ha promesso trasparenza e giustizia, mentre i parenti delle vittime attendono risposte e un adeguato risarcimento. La data dell'udienza del 2 settembre segnerà un passo significativo nel percorso processuale. L'eco di questo evento continuerà a influenzare il dibattito sulla sicurezza urbana e la prevenzione delle catastrofi





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