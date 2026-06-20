Incendio resort a Bayahibe: confermata la morte di una turista italiana, attivata unità di crisi

Un incendio in un resort della Repubblica Dominicana ha provocato la morte di una cittadina italiana e.serializeArray(). L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza ai connazionali coinvolti, con un volo charter per il rientro e supporto per documenti smarriti.

Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bayahibe . In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora F.V. e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio.

La signora F.V. , riferisce la Farnesina, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata.

Continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.

L'ambasciatore Sergio Maffettone è presente sul luogo assieme a funzionari della nostra rappresentanza diplomatica per seguire le operazioni di rientro dei connazionali. Un primo volo per 130 italiani con destinazione Verona è previsto per oggi.

Inoltre, è stata attivata un'unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio a chi avesse perso il passaporto e per fornire assistenza





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