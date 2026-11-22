La nave da carico Sparta II continua a bruciare nel Golfo di Finlandia dopo essere stata colpita da droni ucraini. Evacuati 16 membri dell'equipaggio.

La nave da carico russa Sparta II, colpita da droni nel mar Baltico, è attualmente in fiamme nelle acque del Golfo di Finlandia. Le autorità finlandesi confermano che l'incendio è divampato con intensità durante la notte tra sabato 21 novembre e domenica 22 novembre 2026. La Guardia Costiera Finlandese ha comunicato che, nonostante gli intensi interventi di spegnimento, le fiamme non sono state domate e la nave rimane in una condizione critica.

L'esercito finlandese ha attribuito la responsabilità dell'attacco all'Ucraina. Secondo le autorità di Helsinki, la Sparta II ha subito il colpo mentre navigava in acque internazionali, per poi derivare verso le acque territoriali finlandesi dove è attualmente ancorata. Questa dinamica sposta la crisi in un'area sotto la supervisione delle autorità nordiche, complicando le operazioni di emergenza.

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Dettaglio dell'attacco e posizione geografica

Le Forze di Difesa finlandesi hanno specificato che la nave è stata danneggiata in acque internazionali, situata a ovest dell'isola russa di Gogland. Questa localizzazione precisa conferma le dichiarazioni iniziali dei funzionari russi sull'area dell'incidente. La Sparta II, una struttura lunga 121 metri, stava navigando con rotta verso l'exclave russa di Kaliningrad quando è stata investita dal drone.

Gli effetti dell'impatto hanno causato un incendio a bordo che si è esteso rapidamente. Le immagini e i video diffusi dalla Guardia Costiera mostrano chiaramente diverse imbarcazioni che utilizzano idranti per spruzzare acqua sulla nave colpita. L'obiettivo di queste operazioni notturne era duplice: spegnere le fiamme attive e raffreddare i container impilati sul ponte della nave per prevenire ulteriori esplosioni o propagazioni del fuoco.

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Evacuazione dell'equipaggio e proprietà navale

L'equipaggio della Sparta II è stato interamente evacuato prima che la situazione degenerasse completamente. In totale, 16 membri dell'equipaggio sono stati traghettati su una nave russa che si trovava nelle vicinanze. Non sono stati segnalati decessi immediati tra il personale, ma la condizione della nave e l'isolamento in cui si trova rappresentano ancora una seria preoccupazione per la sicurezza marittima nella regione.

La proprietà della Sparta II riveste un'importanza strategica nel contesto del conflitto. La nave batte bandiera russa ed è di proprietà della compagnia di navigazione Oboronlogistika. I dati di LSEG indicano che la nave ha lasciato il porto di San Pietroburgo la venerdì precedente l'attacco. Il sito web aziendale di Oboronlogistika dichiara esplicitamente che l'azienda fornisce servizi logistici al Ministero della Difesa russo, collegando direttamente la nave alla struttura militare russa.

Impatto sul Golfo di Finlandia e allerta NATO

Il comandante della Marina estone, Ivo Vark, ha dichiarato all'emittente pubblica ERR che il rischio di ulteriori attacchi nel Golfo di Finlandia non può essere escluso. Questa zona stretta del mar Baltico rimane un punto sensibile per la sicurezza regionale. Le tensioni sono ulteriormente aumentate dopo che le forze armate finlandesi hanno rivelato la settimana scorsa di aver rilevato un attacco contro una nave da guerra russa nella stessa area durante precedenti incursioni di droni ucraini.

L'Ucraina ha intensificato negli ultimi mesi le operazioni con droni militari verso la regione costiera nord-occidentale russa di Leningrado. Queste incursioni hanno portato alcuni velivoli a penetrare nello spazio aereo dei vicini paesi baltici. Tale evoluzione sta alimentando i timori che il conflitto si stia estendendo progressivamente verso il territorio della NATO, introducendo nuove variabili di rischio geopolitico per gli Stati membri europei dell'Alleanza Atlantica.

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La situazione attuale nella Sparta II rappresenta un caso emblematico delle conseguenze collaterali del conflitto sui traffici marittimi internazionali. La combinazione di danni strutturali, incendio non domato e presenza di carico militare potenziale crea una crisi complessa per la Guardia Costiera Finlandese e per le marine dei Paesi baltici. L'evoluzione della fiamma e le possibili decisioni sulla rimozione della nave determineranno l'impatto economico e ambientale a breve termine nella regione.