Incendio sul Litorale di Ugento: evacuato il Vivosa Resort e Mario Balotelli, intervento di tre Canadair

Un incendio di grandi dimensioni ha colpito la pineta e la spiaggia di Ugento, costringendo all'evacuazione del Vivosa Resort, del Camping Riva e dell'hotel Astor. Tre Canadair, squadre dei vigili del fuoco e la Protezione civile hanno operato per contenere le fiamme, che hanno distrutto il lido del resort ma hanno risparmiato le persone, tra cui l'ex calciatore Mario Balotelli. La situazione è ora sotto controllo, grazie al piano di emergenza coordinato dalle autorità locali.

Un vasto incendio ha avvolto nella notte di ieri il parco naturale regionale Litorale di Ugento , nella provincia di Brindisi, mettendo in grave pericolo il resort di lusso Vivosa e le strutture ricettive limitrofe.

Il rogo è partito dalla pineta che si estende tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, spinto da venti intensi che ne hanno accelerato la propagazione verso la spiaggia e le dune costiere. In pochi minuti il fuoco ha raggiunto il lido del Vivosa Resort, consumando il chiosco di legno sulla sabbia e minacciando gli edifici adiacenti.

Le autorità hanno attivato immediatamente il piano di emergenza: le squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile e i soccorsi del Comune di Ugento, guidati dal sindaco Salvatore Chiga, hanno evacuato gli ospiti e il personale del Vivosa, del Camping Riva di Ugento e dell'hotel Astor. Tra i presenti, è stato evacuato anche l'ex calciatore Mario Balotelli, che si trovava in vacanza nella struttura.

Nessuno ha riportato ferite e non sono stati registrati danni alle persone, ma la perdita di vegetazione mediterranea e l'impatto ambientale sono notevoli





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