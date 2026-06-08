Una petroliera con bandiera del Madagascar è stata colpita da un incendio al largo delle coste dell'Oman. A bordo c'erano 24 marinai indiani, tutti messi in salvo. Le cause del rogo sono ancora sconosciute.

Il ministero della navigazione indiano ha confermato lunedì un incidente marittimo verificatosi al largo delle coste dell' Oman . Una petroliera, la Marivex , con bandiera del Madagascar, ha registrato un incendio a bordo mentre si trovava in acque internazionali.

A bordo della nave c'erano 24 marinai di nazionalità indiana, tutti immediatamente messi in salvo. La notizia è stata data durante una conferenza stampa dal direttore Opesh Kumar Sharma, del ministero federale dei porti e della navigazione. Il funzionario ha precisato che la nave, al momento dell'incidente, non trasportava alcun carico, il che ha probabilmente contribuito a limitare le conseguenze dell'incendio. L'evento è avvenuto alle 13.30 ora locale, ma le cause che hanno scatenato le fiamme restano ancora sconosciute.

Le autorità indiane hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza. Il ministero ha dichiarato di essere in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri, con le missioni diplomatiche indiane all'estero, con la Marina Militare Indiana e con il Ministero della Difesa. L'obiettivo è garantire la massima sicurezza per tutti i membri dell'equipaggio e assisterli nel rientro in patria.

La nave, essendo registrata a Madagascar, non rientrava nella flotta mercantile indiana, ma il governo ha comunque mobilitato le proprie strutture per assistere i propri connazionali. Questo incidente evidenzia la complessità delle operazioni di soccorso in mare aperto e la necessità di una solida collaborazione internazionale tra marine e autorità portuali. Non sono stati segnalati danni ambientali significativi, dato che la cisterna era vuota.

Tuttavia, le autorità competenti dell'Oman sono state allertate per monitorare la situazione e fornire supporto logistico. La Marivex, una volta spento l'incendio, sarà likely oggetto di un'inchiesta approfondita da parte delle autorità marittime internazionali, tra cui il保监会, per accertare le cause e le eventuali responsabilità. Tale episodio si verifica in un periodo di crescente attenzione alla sicurezza delle rotte marittime nel Golfo di Oman, una zona strategica per il traffico petrolifero mondiale.

Negli ultimi anni, la regione è stata teatro di diversi incidenti, tra cui attacchi a Tanker e sabotaggi, che hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle vie di comunicazione marittime. Le autorità indiane, che dipendono pesantemente dalle importazioni di energia via mare, monitorano con attenzione qualsiasi evento che possa influenzare la sicurezza dei propri marinai e del trasporto commerciale. Il governo ha ribadito il proprio impegno a proteggere i cittadini all'estero, indipendentemente dal tipo di nave su cui si trovino.

La rapida comunicazione con i familiari dei marinai e il sostegno psicologico e logistico sono tra le priorità dell'operazione di soccorso. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dei marinai, ma si presume siano tutti in buone condizioni, dato che non ci sono state vittime. La nave sarà probabilmente scortata verso il porto più vicino per le necessarie riparazioni e le verifiche tecniche.

L'incidente pone anche interrogativi sulle norme di sicurezza a bordo delle navi cisterna, specialmente quando sono in viaggio senza carico, una condizione che potrebbe comportare rischi differenti. Le indagini dovranno stabilire se l'incendio sia stato causato da un malfunzionamento tecnico, da un errore umano o da un evento esterno.

Questo episodio è un promemoria della pericolosità del lavoro marittimo e dell'importanza di rigorosi standard di sicurezza in un'industria che Move milioni di barili di petrolio ogni giorno attraverso oceani e mari. Le autorità indiane, in collaborazione con quelle del Madagascar e dell'Oman, continueranno a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni





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