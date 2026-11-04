Incendio Trieste Magazzino 18: morte Marilisa Covasso e giovane marocchino

Tragedia a Trieste nel Magazzino 18 del porto vecchio. Muoiono Marilisa Covasso, 21 anni, e un ragazzo marocchino 23enne dopo l'incendio che ha devastato la struttura abbandonata.

Una tragedia si è consumata nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre a Trieste, nel cuore del Porto Vecchio. Le fiamme hanno divorato il Magazzino 18, una struttura fatiscente situata in un'area spesso utilizzata come rifugio dai migranti senza dimora. In questo rogo sono perite due giovani vite, lasciando sgomento la comunità e avviando un'indagine approfondita sulle cause dell'incendio.

Identità delle vittime e circostanze del decesso

Le vittime dell'incidente sono state identificate con certezza dalle autorità competenti. La prima è Marilisa Covasso, una ragazza di 21 anni originaria della provincia di Udine, che viveva con la sua famiglia in una frazione di Buja. Accanto a lei ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, originario del Marocco, che risultava essere in possesso di un decreto di espulsione emesso dalle autorità italiane. I corpi dei due giovani sono stati rinvenuti al piano superiore della struttura danneggiata dal fuoco.

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Cause dell'incendio e dinamica degli eventi

Secondo le prime ricostruzioni operative, le fiamme sarebbero originate da un fuoco acceso intenzionalmente da alcuni migranti presenti nell'area. L'incendio è divampato con tale intensità da causare il crollo di un solaio nel magazzino. Le esalazioni tossiche, in particolare il monossido di carbonio, si sono diffuse rapidamente fino al piano superiore dove si trovavano i due ragazzi. Si ritiene che Marilisa Covasso e il suo compagno abbiano perso la vita principalmente a causa dell'inalazione dei fumi piuttosto che per le ustioni dirette.

Motivo della presenza nel luogo precluso

Un aspetto cruciale da chiarire durante le indagini riguarda il motivo per cui i due giovani si trovassero all'interno del Magazzino 18. L'accesso alla struttura era stato già precluso da tempo alle persone non autorizzate. Marilisa Covasso sembra aver raggiunto Trieste per partecipare ai festeggiamenti di Halloween, la sera precedente la tragedia. È ancora incerto come sia riuscita ad accedere alla zona industriale abbandonata e quale fosse il suo preciso intento nel momento in cui le fiamme hanno iniziato a propagarsi.

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Testimonianze e inchiesta della Procura di Trieste

La Procura di Trieste ha immediatamente aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare tutte le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze di chi gravitava nell'area del Porto Vecchio nel momento esatto in cui è partito il rogo. Oltre alle due vittime, nello stabile sarebbero presenti altre persone che sono riuscite a salvarsi, ma le loro dichiarazioni saranno fondamentali per ricostruire la catena degli eventi che ha portato alla catastrofe.

Risposta istituzionale e condoglianze dalla comunità

Il dolore per la perdita di Marilisa Covasso ha colpito profondamente la sua terra d'origine. Silvia Pezzetta, la sindaca di Buja, ha espresso lo sgomento per la morte di una giovane vita in circostanze così drammatiche. L'amministrazione comunale e l'intera comunità locale hanno rivolto i loro pensieri più sinceri alla famiglia della vittima, offrendo vicinanza e affetto. La sindaca ha sottolineato la necessità di interrogarsi su fatti così tragici mentre si attendono gli sviluppi dell'inchiesta diretta dalle autorità giudiziarie nelle prossime ore.