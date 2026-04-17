Inchiesta al Teatro San Carlo di Napoli: indagati ex dirigenti e artisti per presunte irregolarità finanziarie

Dodici persone, tra cui ex dirigenti e artisti di fama internazionale, sono indagate nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli. Si ipotizzano peculato, compensi illeciti e irregolarità nell'organizzazione di spettacoli e nella gestione di sedi distaccate.

Un’inchiesta complessa sta scuotendo le fondamenta del Teatro San Carlo di Napoli, uno dei templi della lirica italiana e vanto della città partenopea. Al centro delle indagini della Procura vi è una presunta gestione finanziaria e amministrativa poco trasparente, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dodici persone.

Tra i nomi che emergono spiccano figure di spicco della gestione teatrale, tra cui l’ex sovrintendente Stéphane Lissner, l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere – che attualmente ricopre il ruolo di direttrice del marketing e degli affari istituzionali – suo figlio Michele Mangini Sorrentino, e Ilias Tzempetonidis, già direttore dell’accademia di canto del San Carlo. Le accuse mosse dalla Procura ruotano attorno a diversi illeciti, con particolare attenzione all'ipotesi di peculato, un reato che colpisce i pubblici ufficiali che si appropriano indebitamente di fondi o beni a loro disposizione in virtù della loro carica. Le contestazioni spaziano dai compensi gonfiati illecitamente corrisposti ad artisti di fama internazionale, all’organizzazione giudicata irregolare di alcuni spettacoli. L’indagine si snoda su due principali filoni investigativi. Il primo si concentra sulla presunta corresponsione illecita di compensi a cinque artisti di calibro mondiale che hanno collaborato con il teatro. L’ipotesi della Procura è che queste somme, che supererebbero il valore della singola prestazione artistica, siano state giustificate attraverso attività didattiche come lezioni, seminari e master class, che gli artisti in questione non avrebbero in realtà mai svolto. Questo stratagemma avrebbe permesso di erogare circa 212mila euro in modo indebito. Tra gli artisti coinvolti e figuranti tra gli indagati, si annoverano nomi di primissimo piano nel panorama operistico internazionale: il celebre tenore tedesco Jonas Kaufmann, il visionario regista lirico Claus Guth, la talentuosa soprano lituana Asmik Grigorian e il riconosciuto regista teatrale polacco Krzysztof Warlikowski. Questa parte dell’inchiesta mira a fare luce su come siano stati gestiti i fondi destinati a queste prestigiose collaborazioni, sospettando un uso improprio delle risorse pubbliche. Il secondo filone investigativo getta un’ombra sulla gestione di specifiche figure e strutture all’interno della Fondazione Teatro San Carlo. Si ipotizza la creazione di due incarichi, avvenuta nell'aprile del 2020, che non troverebbero fondamento nello statuto della Fondazione stessa. Uno di questi incarichi sarebbe stato conferito all’ex direttrice generale Spedaliere, mentre l’altro riguarderebbe la direzione delle risorse umane. Un ulteriore nodo cruciale dell’indagine concerne le Officine San Carlo di Vigliena, una sede distaccata del teatro, di cui Michele Mangini Sorrentino è direttore artistico. Al centro dell’attenzione vi sono la nomina di Mangini Sorrentino, un trasferimento di fondi di ben 350mila euro dall’ex direttrice generale Spedaliere a Mangini, e il presunto utilizzo non conforme delle Officine per la realizzazione di alcuni spettacoli. Sebbene l’irregolarità specifica in questo ultimo punto non sia ancora chiaramente definita, l’insieme di queste operazioni solleva seri interrogativi sulla correttezza procedurale e sulla gestione trasparente dei beni e delle attività teatrali. La sede delle Officine San Carlo è stata ricavata da un ex edificio industriale, e la sua riconversione e gestione sono oggetto di scrutinio. Parallelamente, è emerso che anche la Corte dei Conti, l’organo di controllo della spesa pubblica, ha avviato un’indagine su questo fronte in un momento precedente rispetto a quella della Procura di Napoli, sebbene le informazioni in merito siano ancora scarne. La recente attività della Guardia di Finanza, che mercoledì ha perquisito gli uffici della Fondazione San Carlo, sequestrando documenti e dispositivi elettronici, testimonia l’intensità e la serietà delle indagini in corso. Questi sviluppi gettano un cono d’ombra sulla reputazione di una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Italia, sottolineando l'importanza di una gestione rigorosa e trasparente dei fondi pubblici destinati alla cultura





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