Inchiesta Calcioscommesse: Crescono gli Indagati e la Tensione in Procura

L'inchiesta milanese sul sistema arbitrale si allarga, coinvolgendo cinque indagati noti e sollevando dubbi sulla gestione dell'indagine. Al centro delle accuse, presunte irregolarità nella designazione degli arbitri e nell'utilizzo del VAR.

L'inchiesta milanese sul sistema arbitrale si infittisce, con un numero crescente di indagati e un clima di tensione all'interno della Procura . Al momento, cinque sono i nomi noti degli indagati, ma si sospetta che il numero reale sia superiore, data la complessità delle accuse e la potenziale partecipazione di più persone in alcune ipotesi di frode sportiva .

L'indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, si concentra su presunte irregolarità nella designazione degli arbitri e nell'utilizzo del VAR, con l'obiettivo di accertare eventuali manipolazioni dei risultati sportivi. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Procura, a partire dal 25 aprile, data in cui sono stati notificati gli inviti a comparire a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, alimenta ulteriormente la speculazione e l'incertezza.

È importante sottolineare che, al momento, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati nell'ambito di questa indagine. Le accuse si concentrano esclusivamente su figure legate al mondo arbitrale, e le partite oggetto di analisi non appartengono all'attuale campionato. Le indagini hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di figure di spicco del mondo arbitrale, tra cui il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi.

A loro si aggiungono gli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, oltre a Daniele Paterna, indagato per false informazioni al pubblico ministero. L'inchiesta sembra essere nata da una denuncia presentata nel 2024 da un avvocato e tifoso veronese, in seguito alla partita Inter-Verona, in particolare per l'episodio della gomitata del difensore nerazzurro Bastoni. A questa denuncia si è aggiunto l'esposto dell'ex guardalinee di Serie A Domenico Rocca, ascoltato come testimone dal pm lo scorso luglio.

Le accuse specifiche a carico di Rocchi riguardano tre episodi distinti: il presunto condizionamento della sala VAR durante Udinese-Parma, un favore arbitrale all'Inter durante una trasferta a Bologna e un tentativo di escludere l'arbitro Daniele Doveri dalle partite decisive del campionato e dalla finale di Coppa Italia. In relazione a quest'ultimo punto, si ipotizza un accordo tra Rocchi e altre persone allo stadio di San Siro.

Gervasoni, invece, è indagato per un controverso episodio verificatosi durante Salernitana-Modena, relativo a un rigore inizialmente concesso agli emiliani e successivamente revocato su intervento del VAR. L'indagine si sta rivelando complessa e articolata, con una serie di connessioni tra i diversi episodi contestati. Paterna, inizialmente convocato come testimone per la vicenda di Udinese-Parma, è stato successivamente iscritto nel registro degli indagati per false informazioni al pm.

Di Vuolo è stato coinvolto in quanto assistente VAR nella partita Inter-Verona, mentre Nasca ha svolto lo stesso ruolo sia in Inter-Verona che in Salernitana-Modena. La Procura di Milano sta lavorando per ricostruire l'intera vicenda e accertare le responsabilità di ciascun indagato. La gravità delle accuse, che riguardano la presunta manipolazione dei risultati sportivi, solleva interrogativi sulla credibilità del sistema arbitrale e sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione.

L'inchiesta è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e nel mondo del calcio, con richieste di trasparenza e di punizioni esemplari per chi si fosse macchiato di comportamenti illeciti. La Procura, pur mantenendo il massimo riserbo sulle indagini, ha assicurato che farà piena luce sulla vicenda, nel rispetto della legge e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. La riproduzione del testo è riservata e protetta da copyright ANSA





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