Inchiesta della Corte dei Conti sulla pista di bobsleigh di Cortina d'Ampezzo per i Giochi Olimpici 2026

La Procura della Corte dei Conti del Veneto ha aperto un'inchiesta sulla pista di bobsleigh di Cortina d'Ampezzo, costruita per le Olimpiadi Invernali 2026, per verificare le cause dei danni e i costi delle riparazioni. La struttura, al centro di polemiche per i costi e l'impatto ambientale, è una delle due opere realizzate ex novo per i Giochi.

La Procura della Corte dei Conti del Veneto ha avviato un'inchiesta sulla pista di bobsleigh di Cortina d'Ampezzo, costruita per ospitare le gare di slittamento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, come riportato dai giornali locali venerdì scorso.

Il caso riguarda i costi delle riparazioni dei danni alla pista, secondo le fonti. Gli auditor stanno investigando se i danni siano stati causati dall'utilizzo durante le Olimpiadi, o se la gestione da parte della Fondazione Milano Cortina sia responsabile, oppure se il problema sia di natura strutturale. La costruzione della pista di bobsleigh aveva già scatenato una vivace controversia per i costi e l'impatto ambientale, con decine di alberi abbattuti per far posto alla struttura.

La pista è una delle sole due opere costruite ex novo per le Olimpiadi Invernali 2026. Nel frattempo, i procuratori della Corte dei Conti in Lombardia stanno indagando su circa 130 milioni di euro di costi aggiuntivi coperti da fondi pubblici per l'altra struttura, l'Arena Santa Giulia, che ha ospitato i tornei di hockey su ghiaccio dei Giochi.

La pista di bobsleigh, lunga 1,6 chilometri, è stata progettata per raggiungere velocità superiori ai 130 km/h, ma le prime prove hanno evidenziato problemi di sicurezza e stabilità, portando a ulteriori interventi correttivi. Le indagini della Procura della Corte dei Conti si concentrano anche sulla trasparenza delle procedure di appalto e sulla gestione dei fondi pubblici utilizzati per la realizzazione dell'opera.

La Fondazione Milano Cortina ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda, sottolineando l'importanza strategica dell'infrastruttura per il futuro del turismo invernale nella regione. Tuttavia, le associazioni ambientaliste continuano a esprimere preoccupazione per l'impatto della pista sull'ecosistema locale, richiedendo un monitoraggio costante e misure di mitigazione per compensare i danni causati dalla deforestazione





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