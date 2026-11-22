Reportage su oltre mille morti in Mediterraneo, il nuovo accesso a Verona, la campagna contro Bellavia e appalti privati nel nord Italia.

La puntata in onda domenica 22 novembre su OLTRE, condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, si concentra su temi nazionali di rilevante impatto sociale e politico. Il programma affronta la crisi migratoria nel Mediterraneo, le nuove regole turistiche a Verona e complesse vicende giudiziarie e mediatiche.

Soccorsi in Mare e Ruolo di Frontex

Dall'inizio dell'anno oltre mille persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale. La prima indagine, intitolata "Il leone e la gazzella", è condotta da Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Samuele Damilano e Norma Ferrara. Il reportage documenta le attività di una nave ONG impegnata nelle operazioni di soccorso in mare.

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Il servizio evidenzia le tensioni tra la nave civile e una motovedetta della milizia libica, che tenta di intercettare i migranti. Le immagini riprese da un aereo pattugliatore ricostruiscono dettagliatamente il ruolo istituzionale di Frontex e di altri attori coinvolti nelle missioni di frontiera. La narrazione solleva interrogativi critici sulla sicurezza dei rimpatri verso le coste libiche.

Il Nuovo Accesso a Verona e Controversie Giuridiche

La seconda inchiesta, "La città dell'amore", porta Walter Molino e Celeste Gonano a verificare le novità introdotte nel capoluogo veronese. Il celebre cortile legato alla storia di Romeo e Giulietta, che attira circa un milione di visitatori ogni anno, ha introdotto un biglietto d'ingresso dalla scorsa primavera.

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Questa misura è stata motivata ufficialmente dalla necessità di garantire la sicurezza dei fruitori della zona storica. La decisione finale è arrivata dopo anni di dibattiti pubblici e la firma di un accordo tra enti pubblici e soggetti privati. L'indagine analizza i meccanismi dell'intesa commerciale e individua gli interessi economici che sostengono la nuova gestione.

In "Il consulente nel mirino", Giorgio Mottola e Greta Orsi ricostruiscono una campagna mediatica avviata a inizio anno dai giornali del gruppo Angelucci. Le testate hanno attaccato Giangaetano Bellavia, consulente storico della Procura di Milano e collaboratore del programma "Report". Le accuse pubblicate riguardavano presunte attività di dossieraggio ai danni dell'esperto legale.

Appalti Pubblici e Dinamiche di Potere

Luca Bertazzoni e Samuele Damilano analizzano il caso di Martin Avaro, ex militante di Forza Nuova e attuale imprenditore con contatti politici con Fratelli d'Italia. La società Italica Solution ha vinto una gara d'appalto da tre milioni di euro bandita dall'Ismea, ente pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura.

L'inchiesta esamina in dettaglio la composizione del raggruppamento di imprese classificato vincitore della procedura. Il servizio si sofferma inoltre sul rientro di Paolo Signorelli come portavoce del ministro Francesco Lollobrigida. Questa nomina avviene due anni dopo le dimissioni del precedente collaboratore, segnando un cambiamento nella struttura politica di riferimento.

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Casi Giudiziari e Giornalismo a Genova

La puntata si chiude con "Ombre sotto la lanterna" di Luca Chianca e Alessia Marzi, dedicata agli eventi esplosi a Genova lo scorso marzo. L'ufficio stampa della presidenza regionale guidata da Marco Bucci avrebbe predisposto dossier su alcuni giornalisti del quotidiano Secolo XIX. Queste pubblicazioni vengono accusate di favorire il centrosinistra durante la campagna elettorale comunale.

La ricostruzione giornalistica amplia il perimetro dell'indagine per includere la diffusione di notizie relative al procedimento a carico di Silvia Salis. La sindaca è indagata per un presunto investimento col semaforo rosso. Inoltre, il servizio approfondisce la posizione dell'ex assessore alla sicurezza Antonino Gambino. Il programma si propone di chiarire i nessi tra le azioni amministrative e la libertà di stampa locale.