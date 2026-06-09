Inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul Ponte sullo Stretto

La procura di Roma indaga tre persone, tra cui un magistrato contabile in pensione, un avvocato e un imprenditore, per aver cercato di influenzare il giudizio della Corte dei conti sull'infrastruttura del Ponte sullo Stretto. L'opera, voluta da Matteo Salvini, dovrebbe collegare Sicilia e Calabria.

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio riguardo al Ponte sullo Stretto, l'opera voluta da Matteo Salvini che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria.

Tre persone sono state indagate: un magistrato contabile in pensione, Tommaso Miele, un avvocato, Giacomo Francesco Saccomanno, e un imprenditore, Vincenzo Virgiglio. La procura sospetta che l'avvocato e l'imprenditore abbiano cercato di influenzare il giudizio della Corte dei conti sull'infrastruttura, promettendo a Miele un appoggio per arrivare alla presidenza dell'Antitrust o di un'altra società pubblica partecipata dopo il pensionamento.

La Corte dei conti aveva espresso pareri negativi sulla procedura del ponte a causa di problemi relativi alle tariffe per il pedaggio, all'ambiente e ad alcuni vincoli contrattuali. Il governo ha risolto questi problemi con un decreto e la costruzione del ponte dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. L'inchiesta è ancora in corso e l'opposizione ha chiesto al governo di chiarire le ombre sulla vicenda.

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che la società è estranea ai fatti





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