Inchiesta Rocchi: Avviso di Garanzia per Concorso in Frode Sportiva

Gianluca Rocchi, responsabile della designazione degli arbitri di Serie A e B, indagato per presunte pressioni sui Var e Avar. Al centro dell'inchiesta episodi controversi come Udinese-Parma e Inter-Verona.

Una grave inchiesta giudiziaria sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Gianluca Rocchi , il responsabile della designazione degli arbitri per la Serie A e la Serie B , ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva .

L'indagine, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, si concentra su presunte irregolarità avvenute durante il campionato 2024-2025, con particolare attenzione agli episodi verificatisi nella sala Var di Lissone. Le accuse mosse a Rocchi riguardano presunte pressioni esercitate sui responsabili del Var (Video Assistant Referee) e degli Avar (Assistant Video Assistant Referee) al fine di influenzare le decisioni arbitrali durante le partite.

L'inchiesta si basa su intercettazioni ambientali e analisi di materiale video che sembrerebbero dimostrare un comportamento scorretto da parte del designatore. Un episodio emblematico al centro dell'indagine è quello relativo alla partita Udinese-Parma del primo marzo 2025. Durante la trasmissione delle immagini dalla sala Var, Daniele Paterna, il Var in servizio, inizialmente sembrava orientato a non concedere un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area.

Paterna, analizzando la posizione del braccio del giocatore, aveva espresso il parere che il contatto non fosse sufficiente per determinare la massima punizione. Tuttavia, in un momento successivo, Paterna ha improvvisamente cambiato opinione, affermando con chiarezza: 'È rigore'.

L'indagine ipotizza che questo cambio di decisione sia stato determinato dall'intervento diretto di Gianluca Rocchi, il quale si sarebbe alzato rapidamente dalla sua postazione e avrebbe bussato ripetutamente sul vetro della stanza del Var per richiamare l'attenzione di Paterna e Sozza, l'Avar presente. Successivamente, i due responsabili del Var avrebbero comunicato all'arbitro in campo la necessità di un 'on field review', ovvero la revisione dell'azione tramite il monitor a bordo campo.

Questo episodio è stato portato all'attenzione della Procura di Milano grazie a un esposto presentato da Domenico Rocca, sebbene tale esposto fosse stato precedentemente archiviato dalla giustizia sportiva. L'inchiesta mira a stabilire se Rocchi abbia sistematicamente esercitato pressioni indebite sui suoi collaboratori per influenzare le decisioni arbitrali a favore di determinate squadre o per alterare l'esito delle partite. Oltre all'episodio di Udinese-Parma, la Procura di Milano sta esaminando anche altri casi sospetti.

In particolare, sotto la lente degli inquirenti è finita la mancata espulsione del difensore Alessandro Bastoni durante la partita Inter-Verona della stagione 2023-2024. Si indaga per capire se Rocchi abbia avuto un ruolo nel determinare questa decisione controversa, che avrebbe potuto avere un impatto significativo sull'andamento della partita. L'inchiesta si prefigge di accertare se Rocchi abbia agito in modo tale da compromettere l'integrità del campionato e la regolarità delle competizioni calcistiche.

Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare a ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato che seguirà attentamente l'evolversi della situazione e che collaborerà pienamente con la magistratura per fare luce su quanto accaduto. L'inchiesta solleva interrogativi inquietanti sulla trasparenza e l'imparzialità del sistema di designazione degli arbitri e potrebbe avere conseguenze significative per il futuro del calcio italiano.

La credibilità del campionato e la fiducia dei tifosi sono messe a dura prova da queste accuse, che richiedono una risposta rapida e trasparente da parte delle autorità competenti. La Procura di Milano sta raccogliendo ulteriori prove e testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e individuare eventuali altri soggetti coinvolti





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