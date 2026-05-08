Inchiesta sugli arbitri: Schenone sentito dalla Procura di Milano, indagini su pressioni e frode sportiva

Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte pressioni sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il pm Maurizio Ascione indaga sui rapporti tra il mondo arbitrale e il calcio, con particolare attenzione a un’intercettazione del 2 aprile 2025. Nel frattempo, il calcio italiano continua a essere scosso da scandali, valzer delle panchine e mal uso dei fondi.
Davanti alla Procura di Milano, il club referee manager dell’Inter, Giorgio Schenone , non indagato, è stato sentito come persona informata dai fatti dal pm Maurizio Ascione, che indaga sulle presunte pressioni sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi e sui rapporti tra il mondo arbitrale e il calcio.
Gli inquirenti stanno cercando di chiarire i contenuti del confronto, poiché Schenone era citato con il solo nome di battesimo, “Giorgio”, in un’intercettazione del 2 aprile 2025 tra Rocchi e Andrea Gervasoni, indagato per concorso in frode sportiva su una partita diversa da quelle per cui è indagato Rocchi. L’incontro si sarebbe svolto a San Siro, anche se Schenone era in panchina.
Il pm Ascione, subentrato nel ruolo di designatore a Rocchi dopo la sua autosospensione dalla Can, avrebbe chiesto a Schenone dettagli su questo episodio. Nel pomeriggio, l’inchiesta sugli arbitri prosegue con altri ascolti, mentre il mondo del calcio continua a essere scosso da scandali e indagini. Intanto, in Serie A, si parla di un possibile valzer delle panchine, con club che dovrebbero imparare dai casi di Luis Enrique e Arteta.
Inoltre, si discute del mal uso dei fondi da parte dei club italiani, che spesso sprecano milioni invece di investirli per migliorare le squadre. In Serie C, la Lega continua a essere al centro dell’attenzione con approfondimenti quotidiani su attualità, interviste e bufere.
Tra gli argomenti trattati, ci sono le vicende del Rayo Vallecano, con gli Ska-P che tifano per la squadra e cantano per la finale, e le notizie sugli infortuni, come quello di Ekkelenkamp, che ha già stretto i denti per giocare contro il Torino. In Serie B, si parla del Pescara e della possibile partenza di Gorgone, con il club che pensa già a Tisci per il prossimo anno.
In Serie A, Inzaghi si prepara alla sfida contro il Venezia, già promosso in Serie A, e spera di portare il suo Palermo. In Serie C, si discute del futuro di Stellone al Vis Pesaro, nonostante il maxi contratto, e degli arbitri designati per i playoff e playout. Nel calcio femminile, la Fiorentina Femminile si prepara alla partita contro il Genoa, mentre la Coppa Italia Femminile si gioca a Vicenza con un grande pubblico atteso.
Infine, la Roma celebra lo Scudetto con Galli, che ricorda il gol al Milan come un momento indimenticabile
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