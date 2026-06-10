Inchiesta sul Ponte di Messina, tensioni Usa-Iran e caso Italia-Israele: le notizie del 10 giugno 2026

La redazione di Today.it riporta le principali notizie del giorno: indagine per corruzione sull'opera del Ponte sullo Stretto di Messina, raid USA in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero, durissimo scontro diplomatico tra Italia e Israele, aggressione in carcere da parte di un condannato per la strage di Corinaldo, assoluzione nel caso Paganelli, conferma della missione spaziale italiana Artemis III e il caso dell'italiana bloccata in Egitto. Aperta anche un'indagine su una nota showgirl per omissione di soccorso.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il procuratore capo di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio relativa all'iter di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Coinvolti nell'indagine Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei conti, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato ed ex candidato della Lega alle politiche 2022, e Vincenzo Virgiglio, imprenditore calabrese. Secondo l'ipotesi accusatoria, i tre avrebbero cercato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei conti sul progetto definitivo dell'infrastruttura. Saccomanno e Virgiglio avrebbero avvicinato il giudice contabile Miele promettendogli appoggio per future cariche in enti di diritto pubblico dopo il pensionamento, avvenuto a febbraio 2026.

A Miele viene contestato di aver offerto costanti aggiornamenti sull'andamento della procedura della Corte, rivelando informazioni riservate. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che la società è totalmente estranea ai fatti. Intensa attività militare nello stretto di Hormuz: un elicottero d'assalto Apache statunitense è stato colpito durante un pattugliamento ed è stato costretto ad ammarare. I piloti sono stati tratti in salvo da un drone navale.

In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di bombardamenti definiti proporzionati contro l'Iran, colpendo sistemi radar e di difesa, nonché postazioni contraeree lungo la costa. Teheran ha reagito con il lancio di droni e missili contro la Quinta flotta Usa in Bahrein e la base di Al-Azraq in Giordania, senza conferme dirette da Washington sul对接事件.

Il braccio di ferro tra Italia e Israele si è intensificato dopo le dichiarazioni del ministro per la Sicurezza Itamar Ben-Gvir, che ha definito l'Italia terra delle infradito in riferimento agli esposti contro di lui presentati da attivisti della Global sumud flotilla. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha bollato le parole come indegne e ha proposto sanzioni personali contro Ben-Gvir.

Nel carcere di Cassino un detenuto tra i sei condannati per la strage di Corinaldo ha appiccato un incendio e aggredito due agenti penitenziari, usando anche una gamba di tavolo. A Belfast la violenza della polizia su un uomo, ripresa in video e diffusa sui social, ha provocato proteste in tutto il Regno Unito. Nigel Farage ha organizato manifestazioni cavalcando lo sdegno pubblico.

Novità giudiziaria nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini: Louis Dassilva, unico imputato, è stato assolto dalla Corte d'assise per non aver commesso il fatto. L'accusa contestava un movente passionale, ma l'impalcazione probatoria è crollata per mancanza di Dna, dell'arma del delitto e di un movente solido. L'astronauta italiano Samantha Cristoforetti sarà pilota della missione Artemis III, in programma nella seconda metà del 2027, che testerà l'integrazione della navicella Orion con i veicoli per l'allunaggio.

Il caso di Tamer Hamouda, italo-egiziano ex marito di Nessy Guerra, italiana bloccata in Egitto con la figlia dopo una condanna per adulterio: Hamouda è stato condannato in Italia per atti persecutori, truffa e lesioni, e recentemente denunciato dal console onorario. La donna rischia il carcere per la sentenza esecutiva. Infine, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso a carico della modella e showgirl dopo due incidenti stradali in cui non si sarebbe fermata





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