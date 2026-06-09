Inchiesta sul Ponte sullo Stretto: indagati avvocato, imprenditore e magistrato della Corte dei Conti per corruzione

Tre persone sono indagate a Roma per aver tentato di condizionare la Corte dei Conti sull'approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L'accusa parla di promesse di cariche pubbliche in cambio di decisioni favorevoli e di rivelazione di segreti d'ufficio. Sequestrati documenti e dispositivi elettronici durante le perquisizioni.

La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Sono indagati tre persone: un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Secondo l'accusa, i tre avrebbero cercato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti riguardo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica. L'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, 71 anni, già consigliere di amministrazione della società 'Stretto di Messina Spa', e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio, 65 anni, avrebbero avvicinato il giudice contabile Tommaso Miele, 70 anni, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in quiescenza dal febbraio 2026.

Avrebbero promesso a Miele il loro appoggio per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo il pensionamiento, subordinando l'uso delle loro influenze all'impegno concreto del magistrato a favore della società. Inoltre, Saccomanno e Virgiglio avrebbero tentato di avvicinare altri magistrati considerati utili agli interessi del gruppo per la realizzazione dell'opera infrastrutturale e avrebbero rivelato a terzi notizie coperte da segreto, acquisite dal giudice indagato.

Dal canto suo, Miele, secondo l'accusa, avrebbe offerto la propria disponibilità, fornendo costanti aggiornamenti sull'andamento della procedura condotta dalla Corte dei Conti, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sullo sviluppo della Camera di Consiglio in adunanza plenaria. Inoltre, avrebbe preso in esame la decisione sfavorevole del 29 ottobre 2025, impegnandosi a predisporre, a favore della 'Stretto di Messina Spa', una memoria da consegnare al commercialista della società, manifestando in cambio l'interesse a diventare Presidente dell'Antitrust o di una società partecipata.

Le perquisizioni, Delegata dalla Procura e svolte a Roma, nella provincia di Reggio Calabria e in quella di Frosinone, hanno portato al sequestro di diversi dispositivi elettronici e documenti che saranno analizzati per accertarne il valore probatorio. L'azienda 'Stretto di Messina Spa' ha dichiarato di essere estranea ai fatti e di essere stata sorpresa dalle indagini.

La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità nelle grandi opere pubbliche e sul delicato equilibrio tra poteri dello Stato, scatenando un dibattito pubblico sul rischio di condizionamenti illeciti nelle decisioni amministrative e giurisdizionali di rilievo nazionale. L'opinione pubblica segue con attenzione gli sviluppi dell'indagine, che potrebbe avere conseguenze significative non solo sul futuro del ponte ma anche sulla credibilità delle istituzioni coinvolte.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è da sempre al centro di controversie tecniche, ambientali e politiche, e questo nuovo scandalo giudiziario rischia di comprometterne ulteriormente la realizzazione, alimentando le critiche di chi lo considera un'opera inutile e dispendiosa. La Procura di Roma sta continuando le indagini per fare piena luce su tutte le responsabilità e i possibili ampliamenti del fascicolo





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