Incidente a Co-op Live Manchester: Evacuata la Folla del Concerto
Incidente a Co-op Live a Manchester: oltre 12.000 persone evacuate e 50 curati per una sostanza sconosciuta. La polizia dichiara lo stato di emergenza durante il concerto di Don Toliver.
Un evento musicale di grande richiamo si è trasformato in una crisi sanitaria all'interno dell'arena Co-op Live a Manchester, costringendo le autorità a intervenire con prontezza. La situazione critica è iniziata ieri sera, durante la esibizione del rapper americano Don Toliver, quando una sostanza sconosciuta è stata rilasciata nell'aria, provocando immediate reazioni fisiche tra i presenti. La polizia della Greater Manchester ha dichiarato lo stato di emergenza poco dopo le 22, attivando un protocollo di risposta rapida per gestire la complessità dell'incidente e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Dettagli dell'Evacuazione di Massa
L'evacuazione ha riguardato un numero impressionante di spettatori, con oltre 12.000 persone che hanno lasciato l'arena per mettersi in salvo. I primi segnali di allarme sono arrivati da segnalazioni di persone che mostravano evidenti segni di intossicazione da stupefacenti o da agenti chimici non identificati. Video circolati sui social media hanno documentato scene di caos, con spettatori che tossivano violentemente e si coprivano il viso con i vestiti mentre uscivano dall'edificio, creando un quadro di emergenza visibile anche a distanza.Also readIncidente Luxottica: Le Investigazioni Chiuse E Il Ridimensionamento Delle Accuse
Sintomi e Interventi Medici
Il Servizio di Ambulanze del Nord Ovest ha confermato che più di 50 individui hanno ricevuto cure mediche sul posto, con sintomi che includevano irritazione oculare e problemi respiratori. Inizialmente, gli investigatori avevano ipotizzato che l'agente chimico potesse essere gas lacrimogeno, ma le successive analisi e le dichiarazioni ufficiali hanno confermato la presenza di una "sostanza sconosciuta" di natura indeterminata. È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio, che ha avviato operazioni di decontaminazione nell'arena per neutralizzare eventuali residui pericolosi e proteggere il personale e i soccorritori.
Posizione delle Autorità e della Polizia
Steph Parker, Vice Capo della Polizia della Greater Manchester, ha sottolineato come la dichiarazione dello stato di emergenza abbia permesso una collaborazione rapida ed efficace tra i servizi di emergenza e le agenzie partner. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, l'obiettivo principale è garantire una risposta sicura e coordinata, ora concentrata sulla comprensione completa della natura della sostanza rilasciata e delle modalità con cui l'incidente si è verificato. La forza dell'ordine ha assicurato che tutti i 12.000 spettatori siano stati evacuati in modo ordinato e sicuro, evitando danni maggiori alla popolazione civile.
Impatto e Prossimi Passi per la Folla
La proprietà del Co-op Live ha classificato l'accaduto come un "incidente tra la folla" e ha dichiarato la propria piena collaborazione con la polizia per individuare la causa scatenante e assumere le opportune contromisure. Il Servizio di Ambulanze ha emanato un invito esplicito a chiunque abbia partecipato all'evento e abbia successivamente sperimentato effetti collaterali o malessere di rivolgersi tempestivamente a un medico. Questa raccomandazione cruciale mira a garantire che eventuali sintomi tardivi o complicazioni di salute vengano gestiti con la dovuta attenzione medica, chiudendo il capitolo immediato dell'emergenza con un focus sulla salute pubblica.
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment