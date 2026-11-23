Incidente a Co-op Live a Manchester: oltre 12.000 persone evacuate e 50 curati per una sostanza sconosciuta. La polizia dichiara lo stato di emergenza durante il concerto di Don Toliver.

Un evento musicale di grande richiamo si è trasformato in una crisi sanitaria all'interno dell'arena Co-op Live a Manchester, costringendo le autorità a intervenire con prontezza. La situazione critica è iniziata ieri sera, durante la esibizione del rapper americano Don Toliver, quando una sostanza sconosciuta è stata rilasciata nell'aria, provocando immediate reazioni fisiche tra i presenti. La polizia della Greater Manchester ha dichiarato lo stato di emergenza poco dopo le 22, attivando un protocollo di risposta rapida per gestire la complessità dell'incidente e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Dettagli dell'Evacuazione di Massa

L'evacuazione ha riguardato un numero impressionante di spettatori, con oltre 12.000 persone che hanno lasciato l'arena per mettersi in salvo. I primi segnali di allarme sono arrivati da segnalazioni di persone che mostravano evidenti segni di intossicazione da stupefacenti o da agenti chimici non identificati. Video circolati sui social media hanno documentato scene di caos, con spettatori che tossivano violentemente e si coprivano il viso con i vestiti mentre uscivano dall'edificio, creando un quadro di emergenza visibile anche a distanza.

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Sintomi e Interventi Medici

Il Servizio di Ambulanze del Nord Ovest ha confermato che più di 50 individui hanno ricevuto cure mediche sul posto, con sintomi che includevano irritazione oculare e problemi respiratori. Inizialmente, gli investigatori avevano ipotizzato che l'agente chimico potesse essere gas lacrimogeno, ma le successive analisi e le dichiarazioni ufficiali hanno confermato la presenza di una "sostanza sconosciuta" di natura indeterminata. È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio, che ha avviato operazioni di decontaminazione nell'arena per neutralizzare eventuali residui pericolosi e proteggere il personale e i soccorritori.

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Posizione delle Autorità e della Polizia

Steph Parker, Vice Capo della Polizia della Greater Manchester, ha sottolineato come la dichiarazione dello stato di emergenza abbia permesso una collaborazione rapida ed efficace tra i servizi di emergenza e le agenzie partner. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, l'obiettivo principale è garantire una risposta sicura e coordinata, ora concentrata sulla comprensione completa della natura della sostanza rilasciata e delle modalità con cui l'incidente si è verificato. La forza dell'ordine ha assicurato che tutti i 12.000 spettatori siano stati evacuati in modo ordinato e sicuro, evitando danni maggiori alla popolazione civile.

Impatto e Prossimi Passi per la Folla

La proprietà del Co-op Live ha classificato l'accaduto come un "incidente tra la folla" e ha dichiarato la propria piena collaborazione con la polizia per individuare la causa scatenante e assumere le opportune contromisure. Il Servizio di Ambulanze ha emanato un invito esplicito a chiunque abbia partecipato all'evento e abbia successivamente sperimentato effetti collaterali o malessere di rivolgersi tempestivamente a un medico. Questa raccomandazione cruciale mira a garantire che eventuali sintomi tardivi o complicazioni di salute vengano gestiti con la dovuta attenzione medica, chiudendo il capitolo immediato dell'emergenza con un focus sulla salute pubblica.