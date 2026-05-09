Incidente a Denver: da quetoaustro un passeggero si è lanciato sul motore di un aereo. Un secondo incidente all'aeroporto da tre anni

Un uomo si è lanciato sul motore di un aereo alla Frontier Airlines che stava per decollare da Denver. Il volo ha interrotto il decollo dopo l'impatto, ma ci sono stati altri incidenti simili in passato a Orio al Serio

Ha scavalcato le recinzioni dell'aeroporto di Denver e invaso la pista, prima essere travolto da un aereo che si stava preparando al decollo. Ha perso la vita così, finendo risucchiato da un motore, un uomo la cui identità e motivazioni rimangono ancora sconosciuti.

L'incidente si è verificato venerdì notte (8 maggio) e ha messo in luce carenze nella sicurezza dell'aeroporto statunitense. La dinamica dell'incidente all'aeroporto di Denver L'aereo, della compagnia low cost Frontier Airlines, ha interrotto il decollo nella tarda serata di venerdì all'Aeroporto internazionale di Denver dopo aver investito una persona che si trovava sulla pista. L'incidente ha provocato anche un principio d'incendio a uno dei motori e il lieve ferimento di almeno un passeggero.

Secondo quanto riferito dallo scalo statunitense, il volo 4345 ha segnalato di aver "travolto un pedone durante il decollo" intorno alle 23.19 locali (le 07.19 di questa mattina in Italia). Secondo l'emittente Abc News, che cita un funzionario rimasto anonimo, la persona investita sarebbe stata almeno parzialmente risucchiata da uno dei motori dell'aereo. Subito dopo l'impatto si è sviluppato un breve incendio in un motore, rapidamente domato dai vigili del fuoco dello scalo.

I passeggeri sono stati evacuati tramite gli scivoli d'emergenza. Messaggio audio del pilota: "Abbiamo investito un pedone" In un audio delle comunicazioni con la torre di controllo, diffuso dal sito Atc.com, si sente un pilota dire: "Ci stiamo fermando sulla pista, abbiamo appena colpito qualcuno, c'è un incendio a un motore. C'era una persona che camminava sulla pista".

Frontier Airlines ha precisato che l' Airbus A321 stava per decollare, diretto all' aeroporto internazionale di Los Angeles, quando si è verificato l'incidente. L' aeroporto ha annunciato che la pista 17L resterà chiusa fino al completamento degli accertamenti. L'incidente richiama alla memoria una tragedia avvenuta meno di un anno fa all' aeroporto di Orio al Serio, in Italia.

Un uomo ha fatto un' invasione in pista e si è lanciato verso il motore di un aereo, perdendo la vita. articolo-notte-cambi/ Oblivione/ Denver-Frontier Airlines-,Carene-sicurezza- aeroportuale- statunitensi/





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incidente aereo sulla China Eastern: pilots' struggle in cabin seconds before crashUn dramma consumatosi tra i piloti di un Boeing 737 China Eastern precipitato il 21 marzo 2022, con alcuni detriti penetrati fino a 20 metri di profondità e altri volati a 12 chilometri di distanza. L'incidente è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo locale e ha causato la disattivazione del pilota automatico dopo uno stop del motore.

Read more »

Assessora di Ferrara si dimette dopo incidente stradale: risultata positiva all'alcoltestI titoli di Sky TG24 del 9 maggio, edizione delle 13

Read more »

Aereo investe pedone sulla pista di Denver: passeggeri evacuatiBloccato il volo per Los Angeles, indagini in corso

Read more »

Denver, aereo investe pedone in fase di decollo: mortoIl velivolo coinvolto nell'incidente è un Airbus A321 della compagnia Frontier, con a bordo 224 passeggeri. Secondo la ricostruzione, l'uomo ha scavalcato la recinzione ed è entrato in pista poco prima dell'incidente

Read more »