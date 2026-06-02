Incidente a Foggia: auto si schianta contro un palazzo e prende fuoco

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale a Foggia. L'auto su cui viaggiavano, una Mazda 3, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palazzo, prendendo fuoco. I quattro occupanti sono stati trasportati in ospedale, dove sono ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. Gli accertamenti clinici hanno escluso l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni, un'auto, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani, ha perso il controllo schiantandosi contro un palazzo. Stando a quanto si apprende, l'auto, dopo essersi schiantata contro il palazzo, ha preso fuoco.

I quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, che dopo averli soccorsi li ha trasportati in ospedale, al Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono tuttora ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. Hanno riportato fratture costali multiple e fratture vertebrali ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti clinici hanno inoltre escluso l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso verifiche da parte degli agenti della polizia locale di Foggia





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