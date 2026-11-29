Cinque persone, incluso un bambino, sono rimaste ferite in un incidente sulla A27 a San Vendemiano il 29 novembre. Lunghe code e interventi dei soccorsi.

Un grave incidente stradale ha parzialmente bloccato la viabilità nella provincia di Treviso nel pomeriggio di domenica 29 novembre. La dinamica ha coinvolto una Range Rover e un'automobile non identificata con certezza, causando la fuoriuscita di strada del primo veicolo e un impatto contro il guardrail. L'urto ha provocato il ferimento di tutte e cinque le persone a bordo della Range Rover, tra le quali vi era anche un bambino.

Dinamica dell'incidente e zone colpite

L'episodio si è verificato poco dopo lo svincolo autostradale che collega la A27 alla A28, ubicato nel territorio comunale di San Vendemiano. La direzione del traffico interessata era quella in senso sud, ovvero verso la città di Venezia. L'impatto ha causato l'arresto del flusso veicolare, generando code di notevoli dimensioni e lunghi rallentamenti per i conducenti impegnati nel viaggio.

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La collisione ha avuto conseguenze anche per un secondo veicolo coinvolto, che ha finito con l'andare in testa-coda. Questa seconda dinamica ha ulteriormente aggravato la situazione di stallo e complicato le operazioni di sgombero della carreggiata. I soccorritori hanno dovuto valutare con attenzione la presenza di più veicoli bloccati e possibili ulteriori vittime.

Intervento dei Vigili del Fuoco e Suem 118

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Conegliano, chiamati per le operazioni di soccorso tecnico. I pompieri hanno lavorato per estrarre con cautela le cinque persone ferite dalle vetture incidentate. Una volta liberati dai veicoli, i soccorribili sono stati affidati immediatamente al personale sanitario del Suem 118.

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Il personale medico ha provveduto alle prime cure al luogo dell'incidente prima di organizzare il trasporto verso le strutture ospedaliere più vicine. I cinque feriti sono stati quindi trasferiti negli ospedali di Treviso e di Conegliano per ricevere le necessarie cure mediche specialistiche. L'interverno coordinato ha garantito una risposta rapida alla emergenza.

Impatto sulla viabilità e indagini in corso

Oltre alle squadre mediche e dei vigili del fuoco, erano presenti sul luogo gli agenti della polizia stradale. La Polizia Stradale era impegnata nella gestione della viabilità per limitare i disagi agli automobilisti e nella sicurezza della zona dell'incidente. I tecnici hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli rimasti coinvolti e dell'area circostante.

Le forze dell'ordine hanno avviato le necessarie operazioni di rilievo per accertare le cause esatte dell'urto. Le indagini serviranno a ricostruire la dinamica precisa dell'uscita di strada e del successivo impatto. La circolazione è rimasta disturbata a lungo a causa della complessità delle operazioni di sgombero e delle verifiche tecniche.