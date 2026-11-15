Incidente aereo a Miami: collisione tra Boeing UPS e Copa Airlines in taxiway

Collisione tra Boeing 767 di UPS e Boeing 737 di Copa Airlines a Miami il 14 novembre. Due feriti lievi, indagine FAA aperta per le cause dell'incidente.

Un incidente aereo è avvenuto il 14 novembre nel tardo pomeriggio presso l'aeroporto internazionale di Miami, coinvolgendo due velivoli commerciali in fase di rullaggio. La collisione ha interessato un aereo cargo Boeing 767 della compagnia UPS e un Boeing 737-800NG della compagnia aerea panamense Copa Airlines. L'evento ha causato due feriti lievi, ma non ha determinato gravi danni strutturali agli aeromobili né interruzioni prolungate delle operazioni aeroportuali.

Cronologia precisa dello scontro tra velivoli

La Federal Aviation Administration ha confermato che l'incidente si è verificato alle 21:15, ora locale, quando l'estremità dell'ala del Boeing 737 di Copa Airlines ha colpito il muso del Boeing 767 di UPS. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra due vie di rullaggio, le cosiddette taxiway, aree specifiche destinate allo spostamento degli aerei tra le piste di decollo e atterraggio e i terminal passeggeri.

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Il volo Copa 427, che trasportava 166 viaggiatori e sei membri dell'equipaggio, era appena atterrato proveniente da Panama City e si stava dirigendo verso il terminal. Contestualmente, il cargo UPS 358 stava completando le procedure per la partenza verso Bogotà, in Colombia, quando i due velivoli sono entrati in collisione. Tutti i passeggeri a bordo dell'aereo passeggeri sono riusciti a scendere in sicurezza.

Posizioni ufficiali e dinamiche operative dell'FAA

Nonostante l'incidente, le autorità aeroportuali hanno gestito la situazione mantenendo operative le principali funzioni dell'aeroporto. Il traffico aereo è stato deviato su altre vie di rullaggio disponibili per consentire la gestione dell'emergenza e garantire la sicurezza delle operazioni in corso. La Federal Aviation Administration ha avviato immediatamente un'indagine tecnica completa per ricostruire la dinamica esatta dello scontro e accertarne le cause precise.

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È stato confermato che la collisione non è avvenuta sulla pista utilizzata per i decolli e gli atterraggi, ma esclusivamente nella zona di rullaggio. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la gravità dell'evento, poiché le taxiway sono aree a minore complessità operativa rispetto alle piste principali, sebbene richiedano una gestione attenta del traffico a terra.

Impatto immediato sulle operazioni di Miami

L'aeroporto di Miami ha continuato a operare senza interruzioni significative delle operazioni di volo. La capacità di gestione dell'infrastruttura aeroportuale ha consentito di minimizzare i ritardi e garantire il regolare svolgimento dei voli previsti nelle ore successive all'incidente. I voli sono stati dirottati su corsie alternative per evitare l'area dell'incidente e facilitare l'accesso delle squadre di emergenza.

Le indagini della Federal Aviation Administration mirano a stabilire se vi siano stati errori di comunicazione tra la torre di controllo e i piloti o problemi meccanici che hanno contribuito alla collisione. L'analisi dettagliata delle tracce dei velivoli e delle registrazioni audio della torre di controllo costituirà la base per le conclusioni finali sull'accaduto. I prossimi passi includono la presentazione di un report preliminare che chiarisca le responsabilità e le misure preventive da adottare.