Incidente aereo AI171: 260 vittime in un disastro avvenuto 32 secondi dopo il decollo da Ahmedabad

Il volo AI171 si è abbattuto quasi immediatamente dopo il decollo, causato da un fallimento dei sistemi idraulici. Le indagini confermano le ipotesi di guasto tecnico, con 260 morti tra passeggeri, equipaggio e persone a terra. Le autorità indiane e britanniche hanno avviato misure correttive.

Il 12 giugno 2025 l'aereo di linea AI171 , proveniente dall'aeroporto di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick, ha subito un drammatico incidente subito dopo il decollo, provocando la perdita di numerose vite umane.

Secondo le indagini condotte dagli esperti della National Transportation Safety Board (NTSB) e confermate dal Wall Street Journal, le registrazioni audio recuperate dagli investigatori hanno mostrato che l'aeromobile si è abbattuto a soli 32 secondi dal momento in cui ha lasciato la pista. L'analisi dei suoni, affinata con tecniche di spettrogramma, ha permesso di ricostruire con precisione i secondi critici precedenti l'impatto, confermando le ipotesi precedentemente avanzate dal Corriere della Sera.

L'aereo, carico di 241 passeggeri e membri dell'equipaggio, è precipitato contro una zona residenziale, colpendo diversi edifici e provocando la morte di 260 persone, di cui 241 a bordo - tra cui soltanto un sopravvissuto - e 19 persone a terra. Il bilancio delle vittime comprende anche membri dell'equipaggio, che hanno perso la vita nel momento dell'impatto.

L'unico passeggero sopravvissuto è stato estratto dalle macerie grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori, mentre le operazioni di recupero sono proseguite per diverse ore, con la partecipazione di squadre di emergenza provenienti da tutta la regione. Le prime ipotesi sull'origine del disastro si erano concentrate su un possibile guasto al motore sinistro, ma l'analisi dei dati di volo e delle registrazioni cockpit voice recorder (CVR) ha indicato un malfunzionamento più complesso, probabilmente legato a un errore di configurazione dei sistemi di controllo del volo al momento del rullaggio.

Gli investigatori hanno segnalato un suono anomalo, registrato appena sei secondi prima dell'incidente, che corrisponde a una perdita di pressione idraulica. Questa perdita avrebbe potuto compromettere la capacità dell'aereo di mantenere l'assetto, costringendo il pilota a una manovra di emergenza che, data la bassa altitudine e la velocità di avanzamento, si è rivelata impossibile da completare.

In parallelo, il rapporto preliminare ha evidenziato alcune carenze nella procedura di verifica dell'integrità dei sistemi idraulici, suggerendo la necessità di un miglioramento dei controlli pre‑volo per le compagnie aeree internazionali. Le autorità indiane e britanniche hanno già avviato una riunione con i rappresentanti di Air India per definire le misure correttive da adottare, includendo una sospensione temporanea dei voli della rotta in questione fino a quando non saranno completati i controlli tecnici.

Il tragico evento ha suscitato un'ondata di commozione a livello globale, con i leader mondiali che hanno espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Il primo ministro indiano ha dichiarato lo stato di lutto nazionale e ha promesso un sostegno economico alle persone colpite tra i sopravvissuti e i familiari dei morti.

Anche il governo britannico ha inviato un team di esperti per assistere nelle operazioni di soccorso e per garantire che le procedure di sicurezza aeree vengano riesaminate alla luce di questo incidente. Nel frattempo, le autorità aeroportuali di Ahmedabad hanno rafforzato le misure di sicurezza, migliorando i protocolli di comunicazione tra torre di controllo e piloti, nonché intensificando i controlli di manutenzione sugli aeromobili in partenza.

L'intera comunità dell'aviazione sta ora concentrata su una revisione approfondita delle politiche operative, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro





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