Incidente aereo durante le celebrazioni di apertura della nuova rotta verso Madrid

Un Airbus A350 di Iberia ha urtato un mezzo antincendio durante le celebrazioni di apertura della nuova rotta verso Madrid, richiedendo l'intervento dei tecnici e lasciando illesi tutti i passeggeri. L'ala sinistra dell'aereo ha urtato la manichetta di un camion dei vigili del fuoco, provocando danni visibili all'aletta. Il velivolo interessato, matricola EC-NXD, stava operando il volo IB132 diretto a Madrid. L'Airbus A350-941 è una variante della famiglia A350-900, utilizzata spesso per le tratte intercontinentali. In seguito all'impatto, il decollo è stato immediatamente cancellato e il mezzo è rientrato al gate per consentire controlli tecnici approfonditi. Le successive ispezioni hanno rilevato danni al rivestimento composito del "winglet" sinistro dell'aereo. Gli operatori aeroportuali hanno subito avviato un'analisi tecnica per valutare l'entità del danno e pianificare gli eventuali interventi di riparazione necessari, prima che il velivolo possa tornare operativo.

Durante le celebrazioni di apertura della nuova rotta verso Madrid , un Airbus A350 di Iberia ha urtato un mezzo antincendio, richiedendo l'intervento dei tecnici e lasciando illesi tutti i passeggeri.

Si è registrato un contatto accidentale: l'ala sinistra dell'aereo ha urtato la manichetta di un camion dei vigili del fuoco, provocando danni visibili all'aletta. Il velivolo interessato, matricola EC-NXD, stava operando il volo IB132 diretto a Madrid. L'Airbus A350-941 è una variante della famiglia A350-900, utilizzata spesso per le tratte intercontinentali. In seguito all'impatto, il decollo è stato immediatamente cancellato e il mezzo è rientrato al gate per consentire controlli tecnici approfonditi.

Le successive ispezioni hanno rilevato danni al rivestimento composito del "winglet" sinistro dell'aereo. Gli operatori aeroportuali hanno subito avviato un'analisi tecnica per valutare l'entità del danno e pianificare gli eventuali interventi di riparazione necessari, prima che il velivolo possa tornare operativo





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