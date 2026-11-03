Incidente aereo Florida: vittime, dettagli e inchiesta NTSB

Tutti e nove i passeggeri sono morti nell'incidente aereo in Florida. Ecco i dettagli sulle vittime, il ruolo dei piloti e le informazioni dell'inchiesta NTSB.

Un aereo privato si è schiantato in Florida, provocando la morte di tutte e nove le persone a bordo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:00, coinvolgendo una giovane famiglia texana, una coppia di amici e il personale di bordo. Nessuno è riuscito a sopravvivere alla tragica caduta del velivolo nelle vicinanze di un parco di case mobili.

Identità delle vittime e profili personali

Adam Bohn, 44 anni, imprenditore tecnologico di Austin, fondatore e amministratore delegato delle società di software Retention.com e RB2B, viaggiava con la moglie Helen Bohn. Helen era un'artista della ceramica e condivideva il suo lavoro e la vita familiare su Instagram. Accanto a loro c'erano i loro figli, Emma e Charlie, e la tata Anita Maria. Anche Rachael Reed e Charmi Fehr, amici della famiglia, erano a bordo dell'aeromobile.

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Dettagli tecnici e dinamica dell'accaduto

Il jet era guidato dal pilota in comando Jeff Gregory, 55 anni, e dalla giovane copilota Nathalia Filgueiras, 20 anni. La giovane aviatrice aveva ottenuto il brevetto durante il liceo. Le registrazioni radio con il controllo del traffico aereo mostrano Gregory recitare il Padre Nostro negli ultimi secondi di volo, mentre la voce della copilota chiede aiuto. Le cause non sono state ancora accertate ufficialmente.

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Condizioni meteorologiche e impatto sul territorio

Secondo le autorità, l'aereo volava a circa -50 gradi Fahrenheit (circa -46 °C) e ha incontrato forte turbolenza. Il velivolo si sarebbe disintegrato prima dell'impatto, spargendo detriti su un'area lunga circa 800 metri. Nei dintorni del luogo dello schianto, tra 400 e 600 residenti sono stati evacuati dal parco di case mobili per motivi di sicurezza.

Prospettive dell'inchiesta e ruolo della copilota

Il National Transportation Safety Board sta conducendo un'indagine approfondita per determinare le cause esatte del disastro. Il ruolo di Filgueiras nelle ultime fasi del volo resta da chiarire. Secondo un legale esperto di incidenti aerei, il fatto che fosse lei a parlare alla radio potrebbe indicare che ai comandi ci fosse effettivamente il pilota, sollevando interrogativi sulle procedure di emergenza.