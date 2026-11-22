Un Cessna proveniente dalla Spagna precipita sul Lago di Garda. Il pilota Yassin Zoulay muore nell'impatto. Trovati 50 chili di hashish nei rottami a Barcuzzi.

Un piccolo aereo monomotore si è schiantato mercoledì 18 novembre nella zona di Barcuzzi, nel comune di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'incidente ha causato la morte immediata del pilota, Yassin Zoulay, un uomo di 29 anni. La scoperta più sconcertante è arrivata tra i resti del velivolo: sono stati rinvenuti quasi 50 chilogrammi di hashish.

Il carico illegale ritrovato nei rottami

Le forze dell'ordine e gli investigatori stanno analizzando attentamente la scena del criceto aereo. La droga è stata trovata in parte all'interno della fusoliera e in parte fuoriuscita all'esterno, verosimilmente durante l'impatto violento con il terreno. Questo dettaglio conferma la presenza di un carico illecito a bordo del velivolo al momento dello schianto.

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La quantità rilevata, pari a circa 50 chili, indica un trasporto di stupefacenti di dimensioni considerevoli per le rotte illegali. La natura del carico rappresenta un elemento cruciale per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi che hanno portato alla tragedia nel Bresciano.

L'origine del volo dalla Spagna e la destinazione

Il velivolo coinvolto era un modello Cessna, partito ufficialmente dalla Spagna. La rotta prevista, almeno sulla carta, aveva come destinazione finale l'aeroporto di Verona. Tuttavia, gli investigatori stanno esaminando attentamente ogni singola tappa del piano di volo per comprendere le reali intenzioni del pilota.

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Yassin Zoulay, nato a Chiari e cresciuto nella Bassa bresciana, non era un pilota sconosciuto alle autorità giudiziarie italiane. Il suo passato penale include già condanne per reati legati al narcotraffico. Questa storia criminale pregressa alimenta le indagini attuali sul motivo del cambio di rotta o delle fermate non autorizzate.

L'ipotesi del sbarco illegale prima dell'atterraggio

Una delle principali ipotesi al vaglio degli inquirenti suggerisce che il 29enne volesse atterrare in un'area isolata della zona di Barcuzzi. L'obiettivo presunto sarebbe stato quello di scaricare il carico di stupefacenti lontano dai controlli degli aeroporti, per poi riprendere il volo verso Verona.

Questa strategia avrebbe permesso al pilota di liberarsi della merce illecita senza incorrere nelle perquisizioni di routine. Se confermata, questa ricostruzione spiegherebbe la deviazione improvvisa rispetto alla rotta dichiarata e la presenza di una quantità significativa di droga a bordo.

Le indagini in corso e la ricostruzione dinamica

Gli esperti continuano a lavorare per capire se l'incidente sia stato un errore umano, un guasto meccanico o una manovradolosa per evitare la droga. Le ultime ore di vita del pilota sono state ricostruite anche grazie a documenti ritrovati, tra cui biglietti di addio destinati alla moglie e ai figli.

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Le autorità stanno verificando la provenienza esatta del carico e la destinazione finale prevista. Ogni singolo dettaglio del viaggio, dai carburanti agli scambi di comunicazione, è sotto scrutinio per chiarire se la morte di Yassin Zoulay sia stata accidentale o conseguenza di una scelta disperata per nascondere la propria attività illecita.