Un aereo militare An-12 si è schiantato nella regione di Kemerovo, in Siberia. Tutte le 17 persone a bordo sono decedute. Dettagli sull'incidente.

Il 17 novembre 2026, una tragedia aerea ha scosso la regione di Kemerovo, situata nella parte sud-occidentale della Siberia, in Russia. Un velivolo da trasporto militare, specificamente un An-12, è precipitato al suolo con conseguenze fatali per tutti i presenti a bordo. L'incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del villaggio di Yagunovo, un'area rurale che si è ritrovata al centro dell'attenzione mediatica internazionale per la gravità del disastro.

Le autorità locali hanno confermato la morte di tutte le 17 persone che si trovavano sull'aereo. Non vi sono sopravvissuti e le operazioni di recupero si concentrano ora sulla verifica delle cause tecniche e sulla gestione delle conseguenze dell'impatto. La velocità di risposta dei soccorsi è stata immediata, ma il bilancio delle vittime è stato stabilito sin dalle prime ore successive all'abbattimento del velivolo dai radar.

Also read Roma, incidente mortale bus Anagnina: ATAC condannata per la morte di Alessandra Trollini

Dettagli dell'incidente e tempestività

Le informazioni sull'accaduto sono emerse con una rapidità insolita, grazie anche alla diffusione di video girati dalle telecamere di sorveglianza CCTV. Queste registrazioni mostrano il momento esatto in cui l'An-12 perde controllo e si schianta al suolo, fornendo alla stampa internazionale un quadro inequivocabile dell'evento. Le immagini sono state ottenute da fonti social media e hanno subito iniziato a circolare, amplificando la portata della notizia.

Izvestia, un importante quotidiano locale, ha riportato la notizia martedì, citando fonti ufficiali che confermano la natura militare del velivolo coinvolto. La presenza di un trasporto militare di questo tipo, piuttosto che di un aereo civile, ha immediatamente sollevato interrogativi sulle rotte di volo e sulle procedure di sicurezza vigenti in quella specifica area geografica della Russia.

Advertisement

Reazione del Governatore e autorità

Il Governatore della regione di Kemerovo, Ilya Seredyuk, è stato uno dei primi funzionari a prendere la parola. Egli ha pubblicato un comunicato ufficiale sul suo canale istituzionale della piattaforma di messaggistica MAX. Tuttavia, il suo annuncio si è limitato a segnalare la presenza di un incidente aereo nei pressi del villaggio di Yagunovo, senza fornire inizialmente dettagli specifici sull'identificazione del velivolo.

Questa omissione iniziale nell'identificazione ha creato un breve periodo di incertezza, dato che il Governatore non ha specificato subito che si trattava di un An-12 militare. Solo dopo l'intervento della stampa e la conferma da parte di Izvestia, la natura militare dell'aereo è diventata di dominio pubblico. La comunicazione del Governatore Seredyuk rimane essenziale per la gestione istituzionale della crisi.

Conseguenze e prossime indagini

L'incidente ha avuto un impatto immediato sulla regione di Kemerovo, richiedendo la mobilitazione di tutte le risorse locali di emergenza. Le comunità circostanti il villaggio di Yagunovo sono state coinvolte nei soccorsi e nella gestione dell'emergenza. La morte di 17 persone, in un velivolo che trasportava equipaggio e possibly personale militare, rappresenta un evento di rilievo nazionale per la Federazione Russa.

Ora l'attenzione si sposta sulle indagini tecniche che dovranno determinare le cause tecniche del crash. Sebbene le immagini CCTV abbiano catturato il momento dell'impatto, i motivi della perdita di controllo restano da chiarire con precisione. Le autorità russe avvieranno probabilmente un'inchiesta formale per stabilire se ci siano stati guasti meccanici, errori umani o altre cause esterne. La regione di Kemerovo, e in particolare l'area di Yagunovo, rimarranno sotto stretto controllo nei prossimi giorni.