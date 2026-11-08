Incidente aereo Los Angeles: Air France e American Airlines a rischio collisione

Due aerei di Air France e American Airlines si sono avvicinati pericolosamente a Los Angeles. La FAA indaga sulla virata non autorizzata.

Due Airbus, operati da Air France e American Airlines, sono arrivati a sfiorare la collisione durante la fase di decollo dall'Aeroporto Internazionale di Los Angeles. L'episodio critico si è verificato quando i due velivoli, decollati da piste parallele, hanno intrapreso una virata a sinistra non autorizzata che li ha portati su rotte convergenti.

Dettagli dell'avvicinamento pericoloso

Il volo AF28 della Air France, un Airbus A350-900, è decollato dalla pista 24L. Il volo AA1660 della American Airlines, un Airbus A321, ha lasciato la pista 25R. Immediatamente dopo la partenza, entrambi gli equipaggi hanno iniziato una manovra verso sinistra, riducendo drasticamente la distanza di sicurezza tra i due aerei.

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La distanza laterale tra i due velivoli si è ridotta a sole 0,76 miglia nautiche. La separazione verticale è scesa a circa 300 piedi, che corrispondono a circa 92 metri di altezza. I due aerei si trovavano a 1,6 miglia nautiche l'uno dall'altro quando la situazione ha raggiunto il suo punto di massima criticità.

Reazione del controllo e comunicazioni

Il controllo del traffico aereo ha individuato tempestivamente il rischio di collisione e ha impartito istruzioni urgenti. I piloti hanno ricevuto l'ordine di interrompere le manovre e ristabilire la separazione. Le registrazioni audio delle comunicazioni radio mostrano il controllore che interroga i piloti della Air France sul mancato rispetto della rotta di partenza assegnata, la SUMMR 2.

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I membri dell'equipaggio della Air France apparivano particolarmente scossi dopo aver eseguito le manovre correttive richieste. Il controllore ha concesso loro del tempo per recuperare la calma e la concentrazione, prima di chiedere una conferma delle nuove istruzioni operative.

Conseguenze e indagine della FAA

Non si sono registrati feriti né danni ai passeggeri o all'equipaggio. Entrambi gli aerei hanno proseguito il viaggio e hanno raggiunto regolarmente le rispettive destinazioni finali senza ulteriori incidenti. L'episodio è stato classificato come un grave rischio di collisione in aria.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine ufficiale sull'incidente. L'autorità dovrà esaminare i dati di volo e le registrazioni delle comunicazioni con la torre per ricostruire la sequenza esatta degli eventi. L'obiettivo è individuare eventuali responsabilità o criticità nelle procedure di decollo utilizzate dai piloti.