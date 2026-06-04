Incidente aereo Lufthansa: feriti membri dell'equipaggio

Un aereo della Lufthansa è stato coinvolto in un incidente mentre era fermo in attesa dell'imbarco dei passeggeri diretti a Los Angeles. Diversi membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Lufthansa sta esaminando le circostanze esatte dell'incidente insieme alle autorità competenti.

Un aereo della Lufthansa è stato coinvolto in un incidente mentre era fermo in attesa dell'imbarco dei passeggeri diretti a Los Angeles. Diversi membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.

Secondo una portavoce della compagnia aerea, l'aereo era fermo quando il carrello di atterraggio anteriore si è inaspettatamente ritratto. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio di cabina e personale di terra, molti dei quali sono rimasti feriti e stanno ricevendo cure mediche. Non è stato specificato il numero dei feriti né la gravità delle loro condizioni. La Lufthansa ha dichiarato che sta esaminando le circostanze esatte insieme alle autorità competenti.

Il velivolo danneggiato ha solo un anno ed è stato consegnato alla Lufthansa a gennaio





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