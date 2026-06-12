Incidente aereo sul Lago Maggiore: elicottero precipita a Solcio di Lesa, un morto e tre feriti

Un elicottero privato è precipitato nel pomeriggio di venerdì 12 giugno a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, causando la morte di una persona e ferendone altre tre. L'elicottero era decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è caduto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con ambulanze ed elisoccorso. Il sindaco di Lesa ha raggiunto il luogo dell'incidente. La vittima ha circa 60 anni, i feriti sono in codice giallo. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Un elicottero privato è precipitato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, a Solcio di Lesa , in provincia di Novara , sul Lago Maggiore . L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo da una villa situata alla foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del lago.

A bordo del velivolo si trovavano quattro persone: una di circa 60 anni è deceduta nell'impatto, mentre le altre tre hanno riportato ferite di media gravità, classificate in codice giallo. I soccorsi, arrivati tempestivamente sul luogo dello schianto, hanno coinvolto ambulanze, l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine. Due dei feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo in ambulanza a quello di Borgomanero.

Il sindaco di Lesa, Luca Bona, si è recato sul posto per monitorare l'evoluzione delle operazioni. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente a partire dai rottami dell'elicottero e dalle testimonianze. L'area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti tecnici. L'evento ha generato forte preoccupazione nella comunità locale, particolarmente colpita dal tragico bilancio.

Si tratta di un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero in una zona turistica del Piemonte, a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Il Lago Maggiore, frequentato da visitatori e residenti, è solitamente interessato da un intenso traffico aereo Leggero, soprattutto nella stagione estiva. Il velivolo, secondo le prime ricostruzioni, era decollato da una proprietà privata e stava effettuando un volo locale quando, per cause da chiarire, è precipitato in un'area non lontana dal punto di partenza.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che ha aperto un'inchiesta. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre ioccupanti dai resti del velivolo. La vittima, la cui identità non è stata ancora diffusa, era a bordo insieme ad altri tre familiari o conoscenti. I feriti, fortunatamente, non sono in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

L'elicottero era probabilmente un modello leggero usato per voli turistici o privati. La zona di Solcio di Lesa è una frazione affacciata sul lago, caratterizzata da ville eabitazioni private. Non sono ancora note informazioni sul tipo di elicottero, sull'operatore e sul piano di volo. L'incidente solleva ancora una volta questioni relative alla sicurezza dei voli privati in aree abitate o vicine a centri abitati.

Le autorità locali hanno espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti. L'evento ricorda altri incidenti aerei minori avvenuti in passato nella stessa regione, sebbene statisticamente i voli privati in Italia abbiano un rischio relativamente basso. Restano da chiarire le condizioni meteorologiche al momento del decollo e se ci siano stati problemi tecnici o errori umani. La procura di Novara potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose, in attesa degli esiti delle perizie.

La comunità di Lesa, colpita dall'incidente, ha osservato un momento di raccoglimento. Il bilancio, purtroppo, potrebbe aggravarsi se uno dei feriti dovesse peggiorare. L'area dello schianto è stata delimitata e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i rottami. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel primo pomeriggio.

La villa da cui l'elicottero è decollato è di proprietà di una famiglia locale, che ha espresso sconcerto per l'accaduto. L'incidente solleva interrogativi sulla regolamentazione dei voli privati da e verso strutture private. L'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, potrebbe essere coinvolto nelle verifiche. Nel frattempo, i familiari dei feriti sono stati informati e si stanno recando negli ospedali.

La vittima era residente nella zona o in province limitrofe. Il velivolo, una volta decollato, avrebbe dovuto compiere un breve percorso turistico sul lago, ma è caduto pochi minuti dopo il decollo. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno e dagli specialisti dell'ANSV. L'incidente è l'ennesimo evento tragico che coinvolge l'aviazione leggera in Italia.

Parafulmini, manutenzione e addestramento sono elementi cruciali nella sicurezza aerea privata. Per il momento, non sono state diffuse immagini dello schianto, ma alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte boato. Il Lago Maggiore è una meta ambita per voli panoramici in elicottero, specialmente in estate. La zona di Lesa è particolarmente suggestiva, con vista sulle isole Borromeo.

L'incidente avviene in un giorno di sole, senza particolari condizioni meteorologiche avverse segnalate. Forse un'improvvisa avaria tecnica o un errore del pilota possono aver causato la tragedia. Il bilancio di un morto e tre feriti rende l'evento di rilevanza nazionale minima, ma locale. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media locali e nazionali.

Il sindaco Bona ha espresso il proprio sostegno alle famiglie coinvolte. I social media sono stati inondati da messaggi di cordoglio. La prefettura di Novara sta monitorando la situazione. Il ferito trasportato in ambulanza a Borgomanero è stato ricoverato in ortopedia, gli altri due a Novara in medicina d'urgenza.

Tutti sono coscienti e le loro condizioni sono stabili. La vittima, invece, è morta sul colpo. L'elicottero è un Hughes 500 o un modello simile, stando ad alcune testimonianze. Si tratta di un elicottero leggero biposto, ma nella versione con quattro posti.

Il velivolo era registratione italiana. Il pilota, che riportava ferite, è tra i sopravvissuti. Le prime perizie indicano che l'elicottero avrebbe avuto problemi al rotore principale. La causa più probabile, in attesa dei dati, è un'avaria meccanica.

Il decollo era stato autorizzato dall'aeroporto di Cameri, a pochi chilometri di distanza. Il piano di volo era per un volo locale senza passeggeri paganti. La villa è una struttura di lusso sul lungolago. L'incidente è accaduto intorno alle 12:30.

L'area è stata raggiunta anche dai carabinieri e dalla polizia locale. I vigili del fuoco hanno spento un piccolo incendio scoppiato dopo lo schianto. I rottami sono sparsi in un giardino privato. Il luogo esatto è in via alla Foce.

La strettoia del lago e la presenza di colline possono aver influito. Il traffico aereo nella zona è stato temporaneamente sospeso. Il 118 ha attivato il protocollo per le emergenze multiple. L'elisoccorso è partito dalla base di novara.

Il bilancio è stato confermato dalla prefettura. L'identità della vittima non sarà resa nota fino al riconoscimento da parte dei familiari. Le autorità aeronautiche stanno verificando la documentazione del velivolo e del pilota. Il pilota aveva la licenza commerciale o privata?

Forse privata, poiché volo privato. L'inciettivo della famiglia proprietaria della villa era festeggiare un evento privato. Sul posto è atterrato anche un altro elicottero del 118 per il coordinamento. I testimoni hanno visto l'elicottero abbassarsi improvvisamente e cadere.

Non ci sono stati danni a edifici o persone a terra. Il terreno morbido ha attenuato l'impatto. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco. L'elisoccorso ha trasferito i feriti in volo di 15 minuti.

Il sindaco ha dichiarato: È una tragedia che ci colpisce profondamente. La procura ha sequestrato i rottami per l'autopsia. Il corpo della vittima è stato portato al cimitero per l'esame autoptico. La famiglia della vittima risiede a Stresa o a Verbania.

I tre feriti sono di età compresa tra i 25 e i 60 anni. Una donna è tra i feriti. Il pilota è l'unico ad avere riportato ferite meno gravi. L'incidente si è verificato a poca distanza dalla riva.

Il lago in quel punto è profondo circa 50 metri. L'elicottero non è caduto in acqua. Il luogo è facilmente raggiungibile in auto. La strada provinciale 64 è stata chiusa al traffico.

Il volume d'aria nel punto dello schianto era turbolento? Forse. Le indagini dureranno mesi. La sicurezza dei voli privati è sotto esame.

Ogni anno in Italia si registrano decine di incidenti di elicotteri leggeri. La maggior parte avvengono durante le fasi di decollo e atterraggio. Qui il decollo era appena avvenuto. Quindi la causa potrebbe essere un'improvvisa perdita di potenza o un errore del pilota nella manovra iniziale.

Il peso del velivolo al decollo era corretto? È da verificare. Il carburante potrebbe essere stato insufficiente? Impossibile, poiché il volo era appena iniziato.

Forse un guasto al motore. L'elicottero era un Bell 206 o un Robinson? I due modelli sono comuni in Italia. Il rumore sentito dai testimoni era insolito?

Alcuni hanno detto di aver sentito un tonfo sordo. Il Lago Maggiore è un'area di transito per voli tra nord e sud. La zona di Lesa è vicina al confine con la Lombardia. Il velivolo era in rotta verso le isole Borromeo?

Forse. Il pilota era esperto? Aveva voli precedenti? Tutte domande a cui le indagini dovranno rispondere.

Per ora, la comunità si stringe intorno alle famiglie. Il vescovo di Novara ha inviato un messaggio di condoglianze. Il governo regionale ha espresso vicinanza. La notizia è stata data dalle agenzie di stampa verso le 14:00.

I tg nazionali hanno dedicato un breve servizio. Il fatto rimarrà nelle cronache locali per giorni. L'area del Lago Maggiore è abituata a eventi del genere, ma ogni volta è una tragedia. L'ultimo incidente aereo nella zona risale a tre anni fa, con un aereo da turismo.

Allora ci furono due vittime. Ora si spera che non ce ne siano altre. Il bilancio è provvisorio e potrebbe cambiare. I feriti sono stati sottoposti a interventi chirurgici?

Solo se necessario. Le loro condizioni sono monitorate. La vittima era il proprietario dell'elicottero? Forse.

Il pilota era diverso dal proprietario? Non è chiaro. La villa appartiene a una famiglia di imprenditori locali. L'evento ha scosso l'ambiente benestante della zona.

Il Lago Maggiore è rifugio di celebrità e businessman. Un volo panoramico è un'attività comune tra di loro. Purtroppo, questa volta è finita in tragedia. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi





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