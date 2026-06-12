Incidente aereo sul Lago Maggiore: muore Adrian Bryner, feriti tre turisti tedeschi

Un elicottero privato è precipitato durante il decollo dal lungolago di Lesa, causando la morte del pilota Adrian Bryner e il ferimento di tre passeggeri tedeschi. Le autorità hanno aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente.

Adrian Bryner è deceduto in un incidente aereo quando il suo elicottero è precipitato nel Lago Maggiore . L'incidente è avvenuto durante la fase di decollo dall'eliporto privato della sua residenza, il Villa Dolce Vita Resort.

Bryner stava conducendo un volo panoramico per tre turisti tedeschi: i passeggeri sono rimasti feriti ma le loro condizioni non sono critiche, con due ricoverati a Novara e uno a Borgomanero. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'indagine e inviato un team investigativo sul luogo per determinare le cause. Un testimone ha descritto la scena ai microfoni di Sky, affermando che l'elicottero volava basso e stava compiendo una manovra anomala, colpendo una pianta prima dell'esplosione.

Bryner, che lascia la moglie e due figli, si era dedicato negli ultimi tempi alla gestione della sua tenuta sul lago, conosciuta come Villa Bryner, un importante sito turistico e culturale utilizzato anche come location per produzioni televisive e per il Stresa Festival, del quale era un appassionato sostenitore e pianista. Il sindaco di Lesa, Aloma Bona, ha espresso il cordoglio della comunità, colpita dall'evento.

La famiglia Bryner ha una lunga storia di imprenditorialità nel territorio: il padre di Adrian aveva fondato la Torcitura di Borgomanero, un'azienda tessile di rilievo che raggiunse un fatturato significativo tra gli anni Sessanta e Novanta, prima di essere ceduta dopo un incendio nel 1994. La notizia è stata seguita da altri articoli minori su eventi di cronaca e spettacolo





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