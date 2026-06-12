Incidente aereo sul Lago Maggiore: un morto e tre feriti gravi dopo la caduta di un velivolo privato

Un aereo privato è caduto nel Lago Maggiore subito dopo il decollo da una villa a Lesa. Bilancio: un decesso e tre feriti in codice giallo. Indagini in corso sulle cause.

Il 10 giugno 2026, un piccolo aereo privato è precipitato nelle acque del Lago Maggiore , poco dopo il decollo da una villa situata a Foce dell'Erno, sulla sponda piemontese, nel comune di Lesa .

L'incidente hacoinvolto quattro persone a bordo. Purtroppo un passeggero, un uomo di circa 60 anni, ha perso la vita. Gli altri tre occupanti hanno riportato ferite di grave entità, classificate in codice giallo. Due di loro sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Borgomanero.

Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo del disastro sono intervenuti i soccorritori, tra cui vigili del fuoco e unità specializzate, e il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire le operazioni. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli privati in aree prossime a centri abitati e specchi d'acqua frequentati





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