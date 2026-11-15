Incidente American Heritage: Nave cisternaAtlantic Asphalt con timone bloccato

L'NTSB conferma che la nave cisterna Atlantic Asphalt ha avuto un guasto al timone prima di colpire lAmerican Heritage. Nessun morto nella collisione a New Orleans il 13 novembre 2026.

L'indagine sull'incidente marittimo accaduto nel fiume Mississippi a New Orleans si concentra su un grave malfunzionamento tecnico della nave cisterna Atlantic Asphalt. Secondo le dichiarazioni ufficiali fornite dal National Transportation Safety Board ( NTSB) domenica, la nave ha subito un problema di governo che ha causato lo sbarramento del timone in una posizione fissa, portando alla collisione con la nave passeggeri American Heritage.

Dettagli tecnici del guasto al timone

L'investigatore senior dell'NTSB per gli incidenti marittimi, Bart Barnum, ha spiegato durante una conferenza stampa a New Orleans che la nave cisterna stava risalendo il fiume quando ha registrato un incidente di governo. Il timone si è bloccato in posizione di dritta, facendo virare lAtlantic Asphalt verso la riva orientale del fiume e colpendo la nave da crociera American Heritage, che era ormeggiata.

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I dati registrati dal registratore dei dati di viaggio, recuperato sabato, mostrano che la nave cisterna si trovava vicino al Crescent City Connection Bridge alle 12:26 ora locale del 13 novembre 2026. Il malfunzionamento è avvenuto due minuti prima dell'impatto con la nave passeggeri della American Cruise Lines.

Posizioni e ruoli delle parti coinvolte

La nave da crociera American Heritage, gestita dalla American Cruise Lines, trasportava 190 persone a bordo quando è stata colpita. Nonostante la gravità dello scontro, l'NTSB ha confermato che nessuno è rimasto ucciso nella collisione avvenuta venerdì 13 novembre. L'impatto ha causato l'implosione della nave passeggeri nel fiume Mississippi.

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Nonostante le indagini in corso, i funzionari dell'NTSB hanno dichiarato di non conoscere ancora la causa esatta del malfunzionamento del sistema di governo della nave cisterna. L'analisi dei dati è attualmente in fase avanzata, con particolare attenzione ai registri audio e alle prestazioni meccaniche.

Impatto immediato e procedure di sicurezza

Dopo l'impatto, la nave da crociera American Heritage ha impiegato circa 22 minuti per capovoltarsi completamente nel fiume. Durante questo periodo, il personale portuale, i vigili del fuoco e i passanti hanno lavorato per trarre in salvo i passeggeri a bordo. Le registrazioni audio includono il fischio della nave, avvisi radio e richieste di assistenza, oltre ai comandi per la deployment delle ancore.

Le autorità stanno attualmente intervistando i membri dell'equipaggio della nave cisterna nel corso della prossima settimana. Gli investigatori stanno anche verificando se le ancore della nave cisterna sono state deployed e a quale profondità si trovassero durante la manovra di emergenza.

Prossimi passi nell'indagine tecnica

L'NTSB sta analizzando oltre nove ore di dati recuperati dal registratore di viaggio, inclusi l'audio della plancia, l'angolo del timone, le prestazioni della propulsione e la velocità della nave. Questi dati sono cruciali per determinare le circostanze esatte del guasto e le azioni intraprese dall'equipaggio prima e dopo la collisione.

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L'indagine continuerà a esaminare le procedure di sicurezza e le manovre di emergenza. Le interviste ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri della American Heritage contribuiranno a ricostruire la sequenza esatta degli eventi che hanno portato alla tragedia. Le autorità sottolineano l'importanza di una analisi completa per prevenire futuri incidenti simili nel traffico fluviale di New Orleans.