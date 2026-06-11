Incidente autobus Caffaro: otto feriti, tra cui due ragazze di 15 e 17 anni

Un autobus di linea è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nella zona delle Coste di Sant'Eusebio e ai confini tra i territori comunali di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia. Un bilancio di otto feriti, tra cui l'autista e due ragazze di 15 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, al Civile e alla Poliambulanza, e qui ricoverati in codice giallo. Ci sono volute delle ore per recuperare l'autobus. La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valsabbia.

Un autobus di linea è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nella zona delle Coste di Sant'Eusebio e ai confini tra i territori comunali di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia.

Un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio poco dopo le 14.30. Un bilancio di otto feriti, tra cui l'autista e due ragazze di 15 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, al Civile e alla Poliambulanza, e qui ricoverati in codice giallo. Ci sono volute delle ore per recuperare l'autobus.

La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valsabbia





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autobus Scarpata Provincia Di Brescia Feriti Recupero Gestione Della Viabilità Polizia Locale Della Valsabbia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia a Sanluri: muore in incidente stradale il giovane candidato Matteo MocciUn incidente stradale a Sanluri ha ucciso Matteo Mocci, 25enne candidato al consiglio comunale, mentre la comunità festeggiava la fine delle elezioni. Il sindaco ha sospeso i festeggiamenti.

Read more »

L’incidente dell’Apache Usa e il salvataggio col drone marino: “Operazione mai vista prima”Due militari sono stati recuperati al largo dell’Oman con un mezzo senza equipaggio. Il Centcom indaga sulle cause dello schianto

Read more »

Anagni grave incidente notturno sulla via Anticolana cinque feriti, due in codice rossoUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di lunedì, intorno alle 22.30, lungo la via Anticolana, nel territorio di Anagni. Lo schianto ha coinvolto cinque...

Read more »

Belen Rodriguez indagata dopo l'incidente, Stefano De Martino resta al suo fiancoUna storia lunga 14 anni. Una storia bellissima anche oggi. Oggi che Belen Rodriguez ha avuto bisogno di lui. E Stefano De Martino non si è tirato indietro. Non ha voluto lasciare sola la...

Read more »