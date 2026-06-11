Incidente autobus Caffaro: otto feriti, tra cui due ragazze di 15 e 17 anni

Un autobus di linea è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nella zona delle Coste di Sant'Eusebio e ai confini tra i territori comunali di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia. Un bilancio di otto feriti, tra cui l'autista e due ragazze di 15 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, al Civile e alla Poliambulanza, e qui ricoverati in codice giallo. Ci sono volute delle ore per recuperare l'autobus. La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valsabbia.
Un autobus di linea è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nella zona delle Coste di Sant'Eusebio e ai confini tra i territori comunali di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia.
Un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio poco dopo le 14.30. Un bilancio di otto feriti, tra cui l'autista e due ragazze di 15 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, al Civile e alla Poliambulanza, e qui ricoverati in codice giallo. Ci sono volute delle ore per recuperare l'autobus.
La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valsabbia
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