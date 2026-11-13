Incidente British Airways: Tail strike doppio a Heathrow

Un Airbus A321-200N della British Airways ha subito due tail strike a Heathrow. Dettagli sull'atterraggio fallito e la successiva manovra di sicurezza dell'equipaggio.

Un Airbus A321 -200N della compagnia aerea British Airways è stato coinvolto in un episodio critico durante le operazioni di atterraggio presso l'aeroporto di Londra Heathrow. L'evento si è verificato giovedì 12 novembre alle ore 10:35, ora locale, e ha interessato specificamente la pista 27L. Il velivolo, proveniente dall'aeroporto di Amsterdam nei Paesi Bassi, ha effettuato una serie di contatti non previsti con la superficie di rullaggio, causando un evento classificato tecnicamente come doppio tail strike. Questa tipologia di incidente, sebbene fortunatamente non abbia provocato vittime o danni gravi ai passeggeri, rappresenta un segnale di allarme operativo che ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza standard del settore aeronautico internazionale.

Dettaglio Tecnico del Tail Strike a Heathrow

Le dinamiche precise dell'incidente hanno inizio nel momento in cui l'aereo ha toccato per la prima volta la pista, stabilizzando inizialmente l'assetto con la sola ruota di atterraggio sinistra. Dopo questa fase iniziale di stabilizzazione, l'equipaggio di volo ha preso la decisione strategica di interrompere la procedura di atterraggio convenzionale, avviando una manovra complessa e ad alto rischio nota come riattaccata. Durante la fase di cabrata, ovvero l'ascensione controllata del velivolo per riprendere quota, la parte posteriore della fusoliera ha urtato violentemente la superficie della pista per due volte consecutive. Questo contatto fisico tra il muso della coda dell'aereo e l'asfalto è la definizione tecnica esatta di tail strike, un fenomeno che richiede una immediata valutazione strutturale del velivolo.

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Reazione dell'Equipaggio e Manovre di Emergenza

Nonostante il contatto traumatico della fusoliera con l'asfalto, la reazione dell'equipaggio della British Airways è stata immediata e tecnica. L'aereo ha dimostrato una capacità di recupero notevole, riprendendo regolarmente la quota e salendo fino a raggiungere i 4.000 piedi, equivalenti a circa 1.220 metri di altitudine. Una volta stabilizzato in volo, l'equipaggio ha iniziato le procedure per un nuovo riavvicinamento alla pista 27L. Nella seconda tentativo di avvicinamento, il velivolo è riuscito ad effettuare un atterraggio regolare senza ulteriori incidenti o problemi meccanici rilevati in tempo reale. Questa sequenza di eventi dimostra la professionalità del personale di bordo nel gestire una situazione di pericolo potenziale senza compromettere la sicurezza dei passeggeri a bordo.

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Impatto Strutturale e Ispezione Obbligatoria

La natura dei tail strike varia a seconda della fase di volo in cui avviene, potendo verificarsi sia durante la decollo che, come in questo caso specifico, durante una riattaccata. Le cause principali risiedono solitamente in un angolo di cabrata dell'aereo risultante eccessivamente elevato rispetto alla velocità e all'altezza dal suolo in quel preciso istante. Per garantire la massima sicurezza operativa, le normative aeronautiche impongono che prima che l'aereo torni in servizio commerciale, debba essere effettuata un'ispezione approfondita e rigorosa. Gli ingegneri della British Airways dovranno verificare con precisione che il velivolo non abbia riportato danni strutturali alla fusoliera che potrebbero compromettere l'integrità futura dell'aeromobile durante i voli di linea.

Contesto Operativo e Sicurezza Aerea

Questo incidente mette in luce la complessità delle operazioni di atterraggio in aeroporti ad alta densità come Heathrow, dove la precisione nelle manovre è fondamentale. La decisione di eseguire una riattaccata è una procedura standard per gestire instabilità durante l'approccio, ma comporta sempre il rischio di contatti indesiderati se l'angolo di salita non è calcolato con estrema accuratezza. La comunità aeronautica monitora attentamente questi eventi per garantire che i protocolli di sicurezza siano sempre aggiornati e efficaci. La British Airways ha l'obbligo di riportare tutti i dettagli tecnici dell'evento alle autorità competenti per l'aviazione civile, assicurandosi che ogni aspetto della sicurezza strutturale venga rispettato prima di riattivare il mezzo per voli futuri verso destinazioni nazionali e internazionali.