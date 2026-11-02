Incidente Chinook Bosnia: tornano i salmi dei 4 militari morti

Tornano in Italia i corpi dei 4 militari morti nell'incidente del Chinook in Bosnia. Accolti da Meloni e Crosetto. Indagini su cause tecniche o errore umano.

Oggi, lunedì 2 novembre, le salme dei quattro militari italiani morti giovedì scorso nell'incidente di un elicottero Chinook in Bosnia sono tornate in patria. L'aereo militare ha riportato i corpi dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, oltre al tenente Franco Adriano Zecchillo e al sergente Laura Procacci, entrambi appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa. A Ciampino, loro dove sono atterrati, erano presenti per accoglierli la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Accoglienza ufficiale a Ciampino

La cerimonia di arrivo è stata un momento di profonda commozione per le autorità presenti che hanno voluto rendere omaggio ai caduti durante una missione operativa. La presenza della prima ministre e del capo del Dicastero della Difesa sottolinea l'importanza istituzionale del sacrificio di questi uomini e donne. L'evento ha rappresentato un momento di unita nazionale nel dolore, ribadendo il legame tra lo Stato e le forze armate.

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Indagini sulle cause del disastro aereo

Intanto, si sta lavorando intensamente per comprendere le cause precise dell'incidente tragico che ha portato alla perdita della vita di quindici membri dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo. Sono attualmente aperte tre inchieste distinte, incluse quelle condotte dalle autorità bosniache, per ricostruire fedelmente la dinamica dello schianto. A Roma, due procedimenti giudiziari sono già avviati contro ignoti, con la procura militare che valuta il reato di perdita colposa e quella ordinaria che ipotizza disastro e omicidio colposo.

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Il testimone dell'unicità superstite

L'unica persona sopravvissuta al disastro è il tenente colonnello medico Flavio Favari, attualmente ricoverato nell'ospedale di Tuzla per le ferite riportate. Egli fa parte del team Medevac della Croce Rossa Italiana e ha dichiarato che è un miracolo essere ancora vivo, ricordando solo un impatto violentissimo durato un secondo. Le sue dichiarazioni potrebbero risultare cruciali per la ricostruzione degli eventi finali del volo, insieme all'analisi tecnica dei rottami e della scatola nera dell'elicottero.

Dettagli operativi e prossimi funerali

Il Chinook era decollato dall'aeroporto di Viterbo con una sosta tecnica a Pratica di Mare prima di dirigersi verso la Bosnia, dove è precipitato in un campo vicino a Brcko. Si prevedono funerali nella prossima settimana, sebbene le autorità giudiziarie potrebbero ordinare le autopsie, rimandando potenzialmente le cerimonie. A Roma, presso la cappella della caserma Luigi Pierantoni, è stato allestito uno spazio commemorativo per onorare la memoria dei caduti. Restano aperte le ipotesi tra avaria tecnica ed errore umano, escludendo attentati terroristici.