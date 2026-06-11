Incidente di rapina a Sant'Antimo: due ladri fermati, orologi e mazze da baseball rinvenuti

Due ladri sono stati fermati dopo aver tentato di rapinare una Volskwagen Polo a bordo della Strada statale 268, all'altezza dello svincolo di Sant'Antimo. Le indagini hanno portato alla cattura di due indagati, entrambi domiciliati nei campi Rom della circumvallazione esterna di Napoli.

I fatti risalgono allo scorso 23 gennaio, quando due ladri hanno tentato il colpo a bordo di una Volskwagen Polo, mentre stavano percorrendo la Strada statale 268 (l'asse mediano), all'altezza dello svincolo di Sant'Antimo (Napoli).

Hanno prima speronato l'auto, poi sono scesi, brandendo una mazza di baseball, per intimare ai passeggeri di consegnare loro il veicolo. Ma è andata male, perché i due a bordo c'erano nientedimeno che due agenti di polizia. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, sono scattate in seguito a due episodi di tentate rapine aggravate: nella giornata di mercoledì 11 giugno 2026 ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini hanno appurato che, pochi istanti prima dell'aggressione in danno degli agenti di polizia, un'altra persona era stata vittima di analogo episodio nei pressi dello svincolo di Sant'Antimo con le medesime modalità e con la stessa autovettura che, dopo il violento impatto, si poneva di traverso per bloccarne la marcia. Anche in tal caso, così come è emerso dalla denuncia della vittima, i rapinatori non riuscivano ad impossessarsi del veicolo per la pronta reazione del conducente.

Le successive attività investigative, svolte anche mediante l'acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e dall'individuazione fotografica ad opera delle vittime, hanno consentito di raccogliere numerosi elementi indiziari nei confronti degli indagati, entrambi domiciliati nei campi Rom della circumvallazione esterna di Napoli. Le attività svolte hanno inoltre consentito di rinvenire, nella disponibilità degli indagati, alcuni orologi di noti marchi, tre mazze da baseball e diversi arnesi atti allo scasso. Vasco in concerto a Rimini: «Non parlo dal palco?

Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano» Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci..





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Di Rapina Volkswagen Polo Strada Statale 268 Sant'antimo Agenti Di Polizia Campi Rom Circumvallazione Esterna Di Napoli Orologi Mazze Da Baseball Arnesi Atti Allo Scasso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anagni grave incidente notturno sulla via Anticolana cinque feriti, due in codice rossoUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di lunedì, intorno alle 22.30, lungo la via Anticolana, nel territorio di Anagni. Lo schianto ha coinvolto cinque...

Read more »

Elezioni comunali a Quartu Sant'Elena, chi sono i consiglieri elettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali a Quartu Sant'Elena, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi

Read more »

Nicholas Galitzine protagonista di film da Gus Van Sant come primo supermodelloIl modello inglese Nicholas Galitzine interpretà il ruolo di Hoyt Richards, il primo supermodello maschile, nel nuovo film diretto da Gus Van Sant; la pellicola promette di esplorare la fama e le sfide del mondo della moda.

Read more »

Incidente autobus Caffaro: otto feriti, tra cui due ragazze di 15 e 17 anniUn autobus di linea è finito in una scarpata lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nella zona delle Coste di Sant'Eusebio e ai confini tra i territori comunali di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia. Un bilancio di otto feriti, tra cui l'autista e due ragazze di 15 e 17 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, al Civile e alla Poliambulanza, e qui ricoverati in codice giallo. Ci sono volute delle ore per recuperare l'autobus. La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valsabbia.

Read more »