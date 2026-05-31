Incidente durante le prove della parata del 2 giugno a Roma: cavalli imbizzarriti per i fuochi d'artificio, quattro feriti

Quattro feriti, tra cui tre militari e un poliziotto, durante le prove della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma. Cavalli spaventati da esplosioni di fuochi d'artificio si sono imbizzarriti causando il panico. Indagini in corso per accertare le responsabilità.

Quattro persone sono rimaste ferite, due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, in un incidente verificatosi l'altra notte nell'area delle terme di Caracalla a Roma .

Le vittime sono tre militari dell'esercito e una poliziotta. L'incidente è avvenuto durante le prove della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, quando alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti, seminando il panico tra i militari, le forze dell'ordine e gli automobilisti presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sarebbero stati spaventati da una serie di esplosioni provenienti da fuochi d'artificio scoppiati a circa duecento metri di distanza, probabilmente originati dai recinti e dai mezzi destinati al trasporto dei cavalli. Durante la fuga, una quindicina di animali ha riportato ferite; per uno di essi si è reso necessario l'abbattimento. Gli investigatori stanno ora cercando di accertare se vi siano responsabilità dirette.

Sarebbero almeno quattro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che avrebbero acceso la batteria di fuochi d'artificio, un dettaglio che potrebbe aprire scenari di indagine più ampi





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