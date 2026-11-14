Incidente fatale Statale 107: quattro vittime nello scontro tra Jaguar e Opel a San Fili

Un drammatico incidente stradale sulla statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, ha causato la morte di quattro persone e il grave ferimento di una donna, coinvolgendo una Jaguar e una Opel Mokka.

Quattro persone hanno perso la vita e una è rimasta gravemente ferita in un devastante incidente stradale avvenuto nello scorso pomeriggio di sabato 14 novembre. La collisione frontale, avvenuta all'interno di una galleria nel territorio di San Fili in provincia di Cosenza, ha coinvolto due veicoli, una Jaguar e una Opel Mokka, provocando un bilancio tragico che ha mobilitato massicci mezzi di soccorso.

Dettagli della collisione e veicoli coinvolti

La dinamica dell'incidente ha visto l'urto tra una Jaguar e una Opel Mokka, con un totale di cinque persone a bordo dei due veicoli. In un primo momento si era parlato di otto occupanti, ma i rilievi hanno confermato la presenza di cinque vittime e feriti complessivi. Nello scontro sono decedute due donne e un uomo che viaggiavano sulla Jaguar, oltre alla conducente della Opel Mokka. Una quinta donna, anch'essa a bordo della Jaguar, è stata riportata in gravi condizioni.

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Soccorso sanitario e stato delle vittime

La centrale operativa del 118 ha reagito rapidamente inviando tre ambulanze sul luogo del sinistro. La donna ferita, in condizioni critiche, è stata trasportata all'ospedale Annunziata di Cosenza tramite elisoccorso, noto anche come eliambulanza. Questa decisione è stata presa per garantire un intervento medico specializzato e tempestivo, data la gravità dei traumi riportati. Altri feriti o i parenti delle vittime sono stati gestiti attraverso le ambulanze terrestri presenti sul posto.

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Reazione delle autorità e chiusura stradale

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del radiomobile del Comando provinciale di Cosenza e i tecnici Anas. Questi ultimi hanno gestito la viabilità chiudendo provvisoriamente la strada in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura è servita per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, mentre il traffico è stato deviato sulla strada Della Falconara, con uscita in direzione Paola sulla vecchia statale 107.

Indagini in corso e prossimi passi

I carabinieri hanno subito avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. Le indagini saranno cruciali per determinare le cause dello scontro frontale e le eventuali responsabilità. Il bilancio delle vittime, al momento provvisorio, rimane di quattro decessi e un ferito grave. Le autorità stanno procedendo con cautela per garantire che tutte le informazioni siano verificate prima di eventuali comunicati ufficiali definitivi.