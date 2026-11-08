Incidente ferroviario Egitto: bilancio 4 morti e 88 feriti

Grave incidente ferroviario nel governatorato di Giza, Egitto. Due convogli si sono scontrati provocando 4 vittime e 88 feriti. Dettagli sulle operazioni di soccorso.

Un tragico incidente ferroviario ha colpito l'Egitto nel governatorato di Giza, causando almeno quattro decessi e ottantotto feriti. L'urto tra due treni ha provocato il deragliamento di diverse carrozze passeggeri nella zona del distretto di Al-Ayyat. Le autorità hanno avviato immediatamente una massiccia operazione di soccorso per gestire le vittime e stabilizzare la scena del disastro.

Dettagli Tecnici E Collisione Dei Convogli

L'incidente si è verificato precisamente tra le stazioni di Kafr Ammar e Al-Raqqa. L'Autorità nazionale delle ferrovie egiziane ha precisato che un treno in servizio sulla tratta Giza-Fayoum ha tamponato un altro convoglio che viaggiava sulla linea Cairo-Assuan. La dinamica dell'impatto ha causato lo sganciamento e il ribaltamento di numerose carrozze, bloccando completamente le rotaie in quella sezione critica della rete ferroviaria nazionale.

Also read C'è stato un grave incidente ferroviario a sud del Cairo, in Egitto

Risposta Medica E Allerta Sanitaria

Il Ministero della Salute ha mobilizzato una risorsa straordinaria con l'invio di settantadue ambulanze sul luogo dell'accaduto. I feriti sono stati distribuiti e trattati presso diversi ospedali situati sia nel governatorato di Giza sia nella vicina regione di Beni Suef. Il Ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, ha emesso un ordine diretto per innalzare il livello di allerta in tutte le strutture sanitarie coinvolte. Questa misura garantisce che ogni vittima possa ricevere assistenza medica immediata e supporto di emergenza senza ritardi burocratici.

Advertisement

Operazioni Di Ripristino Della Linea

Team specializzati di emergenza e potenti gru sono stati schierati nella zona di Al-Ayyat per rimuovere le carrozze deragliate. L'obiettivo primario delle squadre tecniche è liberare l'area colpita dal disastro per consentire il ripristino del servizio ferroviario in entrambe le direzioni nel minor tempo possibile. Le operazioni di recupero sono complesse data la massa dei rottami e la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto.

Contesto Storico E Precedenti Disastri

La tragedia si è verificata nella stessa area dove nel 2002 si registrò il più grave disastro ferroviario nella storia egiziana. In quell'occasione, oltre trecentosettanta persone persero la vita nell'incendio di un treno a sud della capitale. Anche nel 2009, ulteriori incidenti ferroviari verificatisi nella medesima zona causarono decine di vittime. Questi precedenti storici sottolineano la vulnerabilità infrastrutturale di questa specifica tratta e l'importanza cruciale dei controlli di sicurezza.