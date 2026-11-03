Incidente Fincantieri Ancona: sindacati e studenti mobilitazione sicurezza lavoro

Un mese dopo la morte di due operai alla Fincantieri di Ancona, sindacati e Udu chiedono garanzie. Incontro il 18 novembre per intensificare i controlli.

A un mese esatto dall'incidente mortale avvenuto presso lo stabilimento della Fincantieri di Ancona, la protesta per la sicurezza sul lavoro è tornata protagonista davanti al grande cantiere navale. La mobilitazione ha unito rappresentanti sindacali, esponenti dell'Unione degli universitari ( Udu) e studenti, con l'obiettivo esplicito di richiedere maggiori tutele e verificare le condizioni operative all'interno dell'infrastruttura industriale.

Memoria delle vittime e contesto dell'incidente

La tragedia ha-costato la vita a due lavoratori: Sofiane Boutraa, cinquantacinquenne, e Kabir Mohidul, ventinovenne. Le due vittime sono al centro della commemorazione organizzata per ricordare le gravi conseguenze legate alla mancata applicazione delle normative di prevenzione. Durante l'evento, è stata letta una poesia dedicata specificamente a un altro incidente mortale avvenuto in un cantiere, simbolo del pericolo costante che caratterizza tali ambienti produttivi.

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Negotiation date and union demands

La Fiom ha annunciato ufficialmente un incontro con la direzione aziendale fissato per il prossimo 18 novembre. Parallelamente, è stata inviata una richiesta formale alla Prefettura di Ancona per l'apertura di un tavolo di confronto dedicato. Le parti sindacali intendono intensificare le attività di verifica e le ispezioni tecniche per identificare eventuali vulnerabilità nei processi lavorativi attuali.

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Focus su appalti e salari operai

Al centro del dibattito non vi sono solo le norme generali, ma le specifiche condizioni di lavoro negli appalti, che spesso coinvolgono sub-contractors con livelli di protezione inferiori. I manifestanti hanno evidenziato la necessità di riallineare i salari e garantire che ogni fase della produzione navale rispetti gli standard di sicurezza internazionali e nazionali.

Impatto sociale e prossimi passi

La presenza di giovani e studenti sottolinea come la questione travalichi il solo ambito sindacale, diventando un tema di cittadinanza attiva. I prossimi passi prevedono il monitoraggio dell'esito dell'incontro del 18 novembre e l'eventuale escalation delle proteste se le garanzie richieste non verranno integrate nelle procedure aziendali quotidiane.