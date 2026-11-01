Incidente frontale a Martinsicuro: morto un uomo di 38 anni, ferito un bambino

Scontro frontale tra una Mercedes Classe A e una BMW X3 a Martinsicuro: morto un uomo di 38 anni, ferito un bambino di 11 anni. Indagano i Carabinieri.

Un violentissimo scontro frontale tra una Mercedes Classe A e una BMW X3 è costato la vita a un uomo di 38 anni nella tarda serata di sabato 31 ottobre, sul territorio di Martinsicuro. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di 11 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. Le auto coinvolte sono state completamente distrutte.

Sulla Mercedes Classe A viaggiavano due persone, mentre la BMW X3 trasportava una famiglia di tre componenti, tra cui il bambino di 11 anni. Le circostanze della collisione non sono ancora chiare e saranno ricostruite dai Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, intervenuti sul posto per i rilievi.

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L'uomo di 38 anni è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro. Il piccolo passeggero della BMW ha invece riportato traumi che hanno richiesto il trasferimento urgente in ospedale per le cure necessarie.

Soccorsi e interventi sul luogo dell'incidente

Sul luogo dell'incidente si sono mobilitati numerosi mezzi di soccorso. Sono intervenuti il personale del 118 di Sant'Omero, i volontari della Croce Rossa di Alba Adriatica e l'automedica partita da Giulianova.

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I Vigili del Fuoco hanno collaborato alle operazioni di soccorso e hanno messo in sicurezza le auto e la carreggiata. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati assistiti sul posto dai sanitari, che hanno prestato le prime cure.

Statale chiusa al traffico per ore

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada statale è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La riapertura è avvenuta intorno all'una di notte, dopo il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli.

Durante la chiusura gli automobilisti sono stati costretti a cercare percorsi alternativi, con disagi per chi era in viaggio nelle ore notturne. Le operazioni hanno richiesto un coordinamento tra forze dell'ordine, sanitari e Vigili del Fuoco.

Indagini dei Carabinieri sulla dinamica

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro stanno ricostruendo la dinamica dello scontro frontale. Gli accertamenti serviranno a chiarire come si siano svolti i fatti e quali fossero le condizioni dei veicoli coinvolti al momento della collisione.

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Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell'incidente. Eventuali sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti man mano che le verifiche andranno avanti.