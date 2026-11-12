Incidente Fujairah: 14 morti e 30 feriti nel disastro del camion

Disastro a Fujairah il 12 novembre: un camion ribaltato causa incendio e 14 vittime. Dettagli dell'incidente e stato dei feriti negli Emirati Arabi Uniti.

Un tragico incidente stradale ha segnato la notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre all'ingresso dell'emirato di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. La colonna del Ministero dell'Interno ha confermato il bilancio finale di 14 persone decedute e 30 feriti trasportati presso le strutture ospedaliere locali.

Dettaglio dell'incidente e meccanismo di collisione

Secondo la ricostruzione ufficiale diffusa dal Ministero dell'Interno, la dinamica dell'evento è iniziata quando il conducente di un veicolo pesante ha perso il controllo del proprio mezzo in movimento. Questa perdita di controllo ha provocato immediatamente una collisione frontale con un altro mezzo presente sulla carreggiata.

Also read Mauro Moretti ai domiciliari dopo la condanna per il disastro di Viareggio

Successivamente all'impatto iniziale, il camion ha continuato a perdere stabilità finché non si è completamente ribaltato. La massa enorme del mezzo ha travolto diversi veicoli privati che si trovavano fermi a causa del rallentamento del traffico causato dall'incidente iniziale.

L'impatto finale ha innescato un vasto incendio che si è propagato rapidamente dal camion pesantemente danneggiato alle vetture circostanti. Le fiamme hanno aggravato significativamente il bilancio delle vittime e delle vittime, rendendo le operazioni di soccorso estremamente complesse e pericolose per i soccorritori.

Advertisement

Posizioni delle autorità e identificazione delle vittime

Le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza per gestire l'enorme quantità di feriti e il caos creato dalla catastrofe. Il Ministero dell'Interno ha comunicato i dettagli della dinamica attraverso un comunicato ufficiale per garantire trasparenza ai cittadini e alle famiglie delle vittime.

L'identificazione ufficiale delle 14 persone decedute è attualmente in corso attraverso test del DNA. Questa procedura scientifica è necessaria per garantire l'accuratezza delle identità prima del ritorno dei corpi alle rispettive famiglie e delle procedure legali successive.

Impatto reale e stato attuale dei soccorsi

Dei 30 feriti trasportati negli ospedali immediatamente dopo l'incidente, la metà è già stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure necessarie. Questi pazienti hanno superato le fasi critiche dell'incidente e sono tornati alle loro famiglie o strutture di recupero.

Gli altri 15 feriti rimasti in ospedale continuano a ricevere cure mediche specializzate e monitoraggio costante. La gravità delle loro condizioni dipende principalmente dall'esposizione alle fiamme e agli schiacciamenti causati dal ribaltamento del camion.

Advertisement

L'incidente ha interrotto temporaneamente il flusso del traffico sulla carreggiata principale dell'ingresso di Fujairah. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità della circolazione nella zona interessata dal disastro e dalle operazioni di sgombero dei veicoli danneggiati.

La comunità internazionale e le organizzazioni di soccorso stanno offrendo supporto logistico per gestire l'emergenza sanitaria e le ricerche delle vittime. La memoria delle persone perdute viene custodita mentre si attendono gli esiti delle indagini sulle cause tecniche della perdita di controllo.