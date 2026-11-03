Incidente Grave a Pescara: Auto Travolge Donna e Figlia su Strisce Pedonali

Un incidente stradale grave si è verificato a Pescara il 3 novembre. Un uomo ottantunenne ha investito una donna di settantasei anni e la figlia quarantottenne sulle strisce pedonali, causando gravi lesioni alla più giovane.

Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata del 3 novembre a Pescara, trasformando una tranquilla via cittadina in una scena di caos e emergenza medica. L'evento ha coinvolto un conducente ottantunenne alla guida di una Volkswagen Golf, che ha travolto due donne mentre attraversavano legalmente la carreggiata su una striscia pedonale appositamente disegnata per la sicurezza dei pedoni.

Le vittime dell'urto violento sono una donna di settantasei anni e sua figlia, di quarantotto anni, entrambe dirette verso la clinica Pierangeli. L'impatto è avvenuto intorno alle 8:40 del mattino, nell'area adiacente all'ingresso dell'ex pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, una zona ad alta densità di traffico e presenza di pazienti e visitatori che rende la dinamica ancora più delicata sotto il profilo della responsabilità civile e penale.

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Dettagli Tecnici dell'Acchiamata d'Emergenza

Le autorità sanitarie del 118 sono intervenute con rapidità sul luogo del sinistro, valutando immediatamente lo stato di shock e le condizioni fisiche delle due attempate signore. La valutazione medica ha stabilito la necessità di un trasferimento immediato in strutture ospedaliere dotate di reparti di rianimazione e ortopedia per gestire possibili traumi interni e fratture. La priorità assoluta è stata data alla figlia quarantottenne, la cui condizione critica ha richiesto un'ambulanza in codice rosso per garantire tempi di risposta minimi.

Al contrario, la madre settantaseienne è stata trasferita in codice giallo, indicando una gravità moderata che, sebbene richieda attenzione medica costante, non metteva a rischio immediato la vita come nel caso della figlia. Questo doppio scenario di evacuazione ha coinvolto due mezzi di soccorso differenti, dimostrando la complessità logistica gestita dai soccorritori locali per nonintasare le vie di accesso all'ospedale durante le ore di punta mattutina.

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Posizioni delle Autorità e Dinamica dell'Incidente

Le cause esatte dell'impatto sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dellordine, poiché non vi sono state dichiarazioni immediate che chiariscano se l'auto abbia tentato di frenare o se il conducente abbia perso il controllo del veicolo. Gli agenti della polizia locale hanno svolto rilievi tecnici accurati sulla carreggiata di via Fonte Romana, verificando le tracce di frenata, lo stato dell'asfalto e la visibilità in quel preciso istante. Questo lavoro preliminare è fondamentale per ricostruire la catena degli eventi e determinare eventuali negligenze alla guida.

La dinamica descritta dai primi testimoni indica che le due donne stavano attraversando nella direzione corretta, dalla parte opposta rispetto al flusso veicolare che proveniva da Monti. L'auto, una Volkswagen Golf, stava percorrendo la strada quando ha colpito le vittime, provocando il loro schianto al suolo. La presenza di strisce pedonali ben visibili pone il peso della responsabilità iniziale sul conducente, salvo prove contrarie derivanti dalle indagi ni tecniche successive.

Impatto sulla Comunità Locale e Prossimi Passi

L'incidente ha un forte impatto emotivo sulla cittadinanza pescarese, specialmente nella zona del policlinico dove la circolazione è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia. La chiusura parziale della carreggiata ha creato disagi al traffico fino a completo smaltimento delle scene, un evento comune ma sempre criticato dai residenti per l'impatto sulla mobilità quotidiana. Si spera che le indagini si chiariscano rapidamente per evitare ingiustificati blocchi stradali nelle ore successive.

Le prossime fasi del procedimento vedranno la raccolta delle testimonianze oculari e l'analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area dell'ex pronto soccorso. La figura delluomo di ottantun anni al volante resta al centro delle indagini, mentre la figlia quarantottenne e la madre settantaseienne continuano a ricevere cure specialistiche. La comunità locale attende aggiornamenti ufficiali sullo stato di evoluzione delle lesioni, con particolare attenzione alla prognosi della paziente in codice rosso.